Папа Римський жорстко звернувся до Трампа: яке серйозне звинувачення озвучив

Папа Римський Лев XIV прокоментував недавні заяви президента США Дональда Трампа, в яких той назвав Європу "занепалою", а її керівників – "слабкими". На питання журналіста про справедливість американського плану миру для України понтифік зазначив, що волів би не давати оцінок, проте підкреслив, що такі висловлювання можуть серйозно вплинути на багаторічний союз між США та Європою. За його словами, недавні коментарі спрямовані на руйнування того важливого партнерства, яке має залишатися міцним і у сьогоденні, і в майбутньому.

Папа Римський Лев XIV розкритикував Трампа. Фото: Reuters

Лев XIV також зазначив, що хоча ініціативи Трампа можуть знайти підтримку серед частини американської аудиторії, інші сприйматимуть їх зовсім інакше. Папа наголосив на тому, що президент Сполучених Штатів діє у межах своїх повноважень, проте деякі аспекти програми викликають занепокоєння щодо стабільності міжнародних відносин.

Нещодавня зустріч Лева XIV з президентом України Володимиром Зеленським підтвердила важливість дипломатії. Понтифік підкреслив необхідність продовження діалогу та висловив надію на справедливий і тривалий мир. Він також висловив глибоку стурбованість щодо війни в Україні, зазначивши, що напади на міста, зокрема Київ, призводять до численних жертв, серед яких є діти, а також руйнують цивільну інфраструктуру, залишаючи сім’ї без житла, особливо у холодний період року.

Як вже писали "Коментарі", у США активізувалися дискусії навколо останніх заяв Дональд Трамп після його коментарів про Крим та підтримку Україна. Медіа дедалі частіше звертають увагу на те, як такі висловлювання впливають на його репутацію і сприйняття серйозності його політичних намірів, заявив голова організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук.