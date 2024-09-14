Папе Франциску не угодили Гаррис и Трамп: что заявил понтифик о выборах в США

Папа Франциск раскритиковал обоих кандидатов в президенты США за, как он сказал, антижизненную политику в отношении абортов и миграции. Понтифик посоветовал американским гражданам, которые придерживаются католической веры, отжать голос за того, кто, по их мнению, является "меньшим злом" на предстоящих американских выборах. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Hill".

Гаррис и Трамп

Понтифика попросили дать совет американским католическим избирателям во время пресс-конференции в прямом эфире, когда он возвращался в Рим из своего турне по четырем странам Азии. Франциск подчеркнул, что он не является американцем и не будет голосовать.

Ни кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, ни кандидат от Демократической партии Камала Гаррис не были упомянуты поименно.

Но Франциск, тем не менее, резко высказался, когда его попросили высказать свою позицию по двум острым вопросам на выборах в США – абортам и миграции, которые также вызывают большое беспокойство у католической церкви.

Франциск сделал тяжелое положение мигрантов приоритетом своего понтификата и часто высказывается по этому поводу. Сильно поддерживая церковное учение о запрете абортов, Франциск не делает акцент на церковной доктрине так сильно, как его предшественники.

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