Партнёр Трампа обвиняет кандидата от демократов в манипуляциях с военным прошлым

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Черновалова Кристина
В разгар предвыборной кампании в США разразился скандал с участием Джея Вэнса, напарника бывшего президента Дональда Трампа, и Тима Уолза, кандидата в вице-президенты от Демократической партии. Вэнс обвинил Уолза в том, что тот завершил свою 20-летнюю военную карьеру, чтобы избежать отправки в Ирак, называя это "украденной доблестью".
Джей Вэнс критикует Тима Уолза за отставку и обвиняет в подделке военной службы
По словам Вэнса, Уолз не провёл ни одного дня в зоне боевых действий, что вызвало резкую реакцию со стороны ветеранов и политических деятелей.
В ответ на эти обвинения, генерал-лейтенант в отставке Марк Гертлинг, бывший командующий американскими сухопутными силами в Европе, отметил, что открытое презрение к любому человеку, служившему в армии, является "неприличным и непрофессиональным". Он выразил благодарность всем, кто носил форму и служил в американских вооружённых силах.
Сенатор от Аризоны Марк Келли, бывший боевой пилот и астронавт ВМС США, также высказался против заявлений Вэнса, напомнив ему о значении уважения, которому учат в американском военном центре.
Читайте также на портале “Комментарии” — Как отмечает издание Telegraph, Джей Ди Вэнс приватно признал, что Камала Гаррис, заменившая Джо Байдена в должности кандидата в президенты от демократов, стала ударом для кампании республиканцев.
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