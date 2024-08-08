Партнёр Трампа обвиняет кандидата от демократов в манипуляциях с военным прошлым

В разгар предвыборной кампании в США разразился скандал с участием Джея Вэнса, напарника бывшего президента Дональда Трампа, и Тима Уолза, кандидата в вице-президенты от Демократической партии. Вэнс обвинил Уолза в том, что тот завершил свою 20-летнюю военную карьеру, чтобы избежать отправки в Ирак, называя это "украденной доблестью".

Джей Вэнс критикует Тима Уолза за отставку и обвиняет в подделке военной службы

По словам Вэнса, Уолз не провёл ни одного дня в зоне боевых действий, что вызвало резкую реакцию со стороны ветеранов и политических деятелей.

"Он не провел ни одного дня в зоне боевых действий. Не притворяйся кем-то, кем ты не являешься. ... Мне было бы стыдно, если бы я был на его месте и врал о своей военной службе, как он", заявил Вэнс.

В ответ на эти обвинения, генерал-лейтенант в отставке Марк Гертлинг, бывший командующий американскими сухопутными силами в Европе, отметил, что открытое презрение к любому человеку, служившему в армии, является "неприличным и непрофессиональным". Он выразил благодарность всем, кто носил форму и служил в американских вооружённых силах.

"Я лично очень благодарен всем, кто носил одежду нашей страны — в течение любого времени — и кто служил в наших профессиональных силах", — написал военный.

Сенатор от Аризоны Марк Келли, бывший боевой пилот и астронавт ВМС США, также высказался против заявлений Вэнса, напомнив ему о значении уважения, которому учат в американском военном центре.

Читайте также на портале “Комментарии” — Как отмечает издание Telegraph, Джей Ди Вэнс приватно признал, что Камала Гаррис, заменившая Джо Байдена в должности кандидата в президенты от демократов, стала ударом для кампании республиканцев.

