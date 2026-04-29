Паспорт з президентом: США ламають традицію до ювілею
Паспорт з президентом: США ламають традицію до ювілею

Трамп стає першим чинним лідером, чиє зображення з'явиться в документі, але доступ до новинки буде обмежено

29 квітня 2026, 10:45
Кравцев Сергей

У Сполучених Штатах готують незвичайне нововведення до 250-річчя країни – обмежену серію закордонних паспортів з елементами, яких раніше не було в офіційних документах. Головною особливістю стане поява портрета чинного президента Дональда Трампа прямо на внутрішній сторінці документа. Про це повідомляє The Independent.

США. Фото: із відкритих джерел

За даними видання, Трамп стане першим главою держави в історії США, чиє зображення розмістять у паспорті ще за його життя та в період перебування при владі. Концепція дизайну розроблялася кілька місяців, і остаточне рішення вже затверджено.

Усередині документа буде розміщено строге портретне зображення президента, проте отримати такий паспорт зможуть не всі. Новинка поки що буде доступна виключно через паспортний офіс у Вашингтоні та лише за індивідуальним запитом. При цьому заявники залишать вибір: можна оформити як ювілейну версію, так і стандартний документ без зображення політика.

Зміни торкнуться зовнішнього оформлення. Напис "Сполучені Штати Америки" на обкладинці виконають золотим шрифтом, а слово "Паспорт" перемістять вниз — на відміну від звичного дизайну.

Серед інших особливостей – золотий прапор на задній стороні, число "250" в оточенні зірок та унікальні ілюстрації на сторінках. У Держдепартаменті наголошують, що за всіх візуальних нововведень рівень захисту документа залишиться незмінним.

Раніше в американських паспортах використовувалися зображення лише історичних постатей – Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта та Авраама Лінкольна. Тепер до цієї символічної низки додасться і чинний президент, що вже викликає жваву дискусію у суспільстві.

Читайте також на порталі "Коментарі" — американська мрія тріщить: інтерес до переїзду до США впав до мінімуму.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.independent.co.uk/news/donald-trump-washington-state-department-george-washington-thomas-jefferson-b2966712.html
