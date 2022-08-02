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Пелоси прибыла на Тайвань и сделала громкое заявление: подробности

Пелоси подчеркнула, что Америка солидарна с жителями Тайваня.

сегодня, 19:19 comments1066
Автор:

Лиля Воробьева
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  2 ноября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань . Ее не остановили никакие угрозы Китая, пообещавшего отомстить за визит. Американский политик и другие представители Конгресса, находившиеся в составе делегации Конгресса, заявили о "непреклонной преданности Америки в поддержке демократии Тайваня". Об этом пишет CNN.

Пелоси прибыла на Тайвань и сделала громкое заявление: подробности

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси (фото из открытых источников)

Американская делегация также рассказала о целях своего визита.

"Наши разговоры с руководством Тайваня будут сосредоточены на подтверждении поддержки нашего партнера и на продвижении наших общих интересов, в частности, продвижении свободного и открытого Индийско-Тихоокеанского региона", — говорится в заявлении.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что США солидарны с 23 миллионами жителей Тайваня. Политик также заявила, что такая солидарность важна, "поскольку мир стоит перед выбором между автократией и демократией".

Также она подчеркнула, что ее визит в Тайвань никак не противоречит предыдущей политике США, регулируемой Законом об отношениях с Тайванем 1979 года, Совместными коммюнике США и Китая и Шестью гарантиями.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Россия отреагировала на визит Пелоси в Тайвань и поддержала Китай. Россия видит в ожидаемом 2 августа визите спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайвань провокацию, направленную как давление на Китай. Россия также заявила, что не поддерживает независимость Тайваня. Об этом заявила одиозная пресс-секретарь МИД России Мария Захарова на брифинге. Захарова сообщила, что Россия поддерживает принцип Пекина "Единый Китай" и выступает против независимости Тайваня "в любой форме".




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Источник: https://edition.cnn.com/2022/08/02/politics/nancy-pelosi-visit-taipei-taiwan-trip/index.html
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