2 ноября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань . Ее не остановили никакие угрозы Китая, пообещавшего отомстить за визит. Американский политик и другие представители Конгресса, находившиеся в составе делегации Конгресса, заявили о "непреклонной преданности Америки в поддержке демократии Тайваня". Об этом пишет CNN.

"Наши разговоры с руководством Тайваня будут сосредоточены на подтверждении поддержки нашего партнера и на продвижении наших общих интересов, в частности, продвижении свободного и открытого Индийско-Тихоокеанского региона", — говорится в заявлении.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что США солидарны с 23 миллионами жителей Тайваня. Политик также заявила, что такая солидарность важна, "поскольку мир стоит перед выбором между автократией и демократией".



Также она подчеркнула, что ее визит в Тайвань никак не противоречит предыдущей политике США, регулируемой Законом об отношениях с Тайванем 1979 года, Совместными коммюнике США и Китая и Шестью гарантиями.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Россия отреагировала на визит Пелоси в Тайвань и поддержала Китай. Россия видит в ожидаемом 2 августа визите спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайвань провокацию, направленную как давление на Китай. Россия также заявила, что не поддерживает независимость Тайваня. Об этом заявила одиозная пресс-секретарь МИД России Мария Захарова на брифинге. Захарова сообщила, что Россия поддерживает принцип Пекина "Единый Китай" и выступает против независимости Тайваня "в любой форме".