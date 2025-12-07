logo

Пентагон был готов передать Украине ракеты Tomahawk: кто заблокировал решение
commentss НОВОСТИ Все новости

Пентагон был готов передать Украине ракеты Tomahawk: кто заблокировал решение

Бывший посол США Уильям Тейлор заявил, что Пентагон подготовил передачу ракет Tomahawk Украине, но Дональд Трамп заблокировал решение.

7 декабря 2025, 09:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Соединенные Штаты могли передать Украине крылатые ракеты большой дальности Tomahawk, но поставки так и не состоялись из-за решения президента США Дональда Трампа. Об этом заявил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.

Пентагон был готов передать Украине ракеты Tomahawk: кто заблокировал решение

Уильям Тейлор. Фото: УНИАН

Уильям Тейлор рассказал, что Пентагон полностью подготовил план передачи ракет Tomahawk Киеву. Все технические и логистические вопросы были проработаны, а Минобороны США ждало лишь политического одобрения.

"Пентагон, наше министерство обороны, было готово к решению президента о поставках ракет "Томагавк" в Украину. Они были готовы", – рассказал дипломат.

По его словам, последнее слово осталось за Дональдом Трампом, не давшим согласия на передачу вооружения. По данным Bloomberg, американский лидер принял решение после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным, заявившим, что поставка Tomahawk "приведет к эскалации войны" и испортит отношения между Москвой и Вашингтоном.

"Я думаю, это было бы важно – не решающим, но важным элементом для давления на Путина", – указывает Тейлор на возможность, если бы США предали Украине ракеты Tomahawk.

Ситуация вокруг Tomahawk стала одной из ключевых тем октябрьского визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Украинский президент надеялся добиться положительного решения, но после отказа Трампа его спецпосланник Стив Виткофф предложил Киеву альтернативу, заключавшуюся в 10-летнем освобождении от пошлин США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Западе оценили ситуацию на фронте.

Также "Комментарии" писали, что Трамп неожиданно направил угрожающее предупреждение Путину.



Источник: https://www.n-tv.de/politik/08-02-Kellogg-Einigung-zur-Ukraine-kurz-vor-Abschluss-id4501588.html
