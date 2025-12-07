Трамп несподівано надіслав погрозливе попередження Путіну щодо війни проти України

Президент США Дональд Трамп несподівано розмістив у своїй соцмережі Truth Social статтю Fox News, яка інтерпретує його дії щодо Венесуели як пряме попередження російському диктатору Володимиру Путіну. Таким чином Вашингтон може демонструвати готовність тиснути на союзників Кремля по всьому світу, якщо Росія продовжить агресію проти України.

Трамп надіслав погрозливе попередження Путіну

Дональд Трамп у Truth Social поділився колонкою журналіста Девіда Маркуса, де автор стверджує, що американські кроки щодо Венесуели є частиною ширшої стратегії, зокрема й сигналом для Москви про те, що вплив Кремля на міжнародній арені слабшає.

"Агресія Трампа щодо Венесуели — попередження для Путіна. Клієнтські держави Росії падають одна за одною, оскільки Трамп посилює тиск на Москву через війну в Україні", — починається матеріал журналіста.

Під "клієнтськими державами" Маркус має на увазі країни, які перебувають у сфері впливу Кремля, зокрема Іран, Сирію та Венесуелу під контролем режиму Ніколаса Мадуро.

За словами Маркуса, позиція США щодо Каракаса демонструє, що Трамп може використати глобальну карту союзників Росії як інструмент геополітичного тиску. Таку думку підтримує і Петер Доран із Фонду захисту демократій, на якого посилається журналіст.

Трамп погрожує Путіну через Венесуелу

Доран нагадує, коли Іран та Сирія потребували допомоги, Кремль не зміг належним чином підтримати своїх союзників. Якщо Росія опиниться в аналогічній ситуації з Венесуелою, режим Мадуро може повторити їхню долю.

Автор статті пояснює логіку адміністрації Трампа тим, що Вашингтон не зацікавлений у прямій військовій конфронтації з Росією, яка може призвести до глобальної війни. Натомість США можуть "вибивати" союзників Кремля по периметру, послаблюючи його позиції.

"Трамп поставив Путіна в надзвичайно складне становище. Якщо диктатор продовжить чіплятися за свою фантазію повернути собі всю Україну і відновити СРСР, він ризикує тим, що США почнуть підривати його союзників і клієнтів по всьому світу", — підсумовує Маркус.

