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Пентагон изменил мнение по поводу войск КНДР в России: что вызвало «большую обеспокоенность»

В Пентагоне увидели, что войска КНДР перемещают ближе к границам с Украиной

сегодня, 18:10
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Ткачик Олеся

США оценивают, что Северная Корея направила в Россию около 10 тысяч военных для тренировок и возможного участия в боевых действиях против Украины в ближайшие несколько недель. Об этом заявила представительница Пентагона Сабрина Сингх на брифинге, сообщает Associated Press.

Пентагон изменил мнение по поводу войск КНДР в России: что вызвало «большую обеспокоенность»

Войска КНДР

Сингх подтвердила, что часть северокорейских военных, которые на прошлой неделе были отправлены в Россию, уже перемещены поближе к границе с Украиной. По ее словам, Пентагон обеспокоен намерениями России привлечь этих солдат к боевым действиям или поддержке боевых операций против украинских сил в Курской области.

"Мы все больше озабочены тем, что Россия намерена использовать этих солдат в боевых действиях или для поддержки боевых операций против украинских сил в Курской области России", – сказала она журналистам.

Сингх также подчеркнула, что министр обороны США Ллойд Остин уже предупредил: если северокорейские военные будут участвовать в войне против Украины, они будут расцениваться как воюющая сторона и могут стать законными военными целями.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на прошлой неделе глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что военные КНДР находятся в Украине. Впрочем, по его словам, Соединенные Штаты пока не знают, чем они там могут заниматься. Такое заявление вызвало шквал критики среди украинских экспертов, даже обвинивших Остина в профнепригодности.

Также "Комментарии" рассказывали , что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил присутствие военных подразделений из Северной Кореи в Курской области России и пообещал усиление поддержки Украины. Соответствующее заявление Рютте сделал в понедельник в штаб-квартире НАТО.




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Источник: https://apnews.com/
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