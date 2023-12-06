Пентагон обратился в Конгресс США: касается срочной помощи для Украины

В Министерстве обороны США заявили, что принятие пакета финансирования для помощи Украины в Конгрессе является безотлагательным и необходимым решением. Пентагон призвал Конгресс США как можно скорее проголосовать за помощь Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Голос Америки".

Спикер Пентагона Пэт Райдер призвал Конгресс США проголосовать за помощь Украине. Фото из открытых источников

Спикер Минобороны США Пэт Райдер выступил на брифинге, в котором заявил, что Пентагон не сможет оказать помощь Украине без решения Конгресса.

"Без дополнительного финансирования мы не сможем предоставить Украине важную помощь в безопасности, необходимую ей для защиты городов, людей, критической инфраструктуры", — сказал Пэт Райдер.

Спикер Пентагона рассказал, что у США сейчас есть возможность передать Украине вооружение на 4,8 млрд долларов из собственных запасов, но на пополнение этих запасов есть лишь 1,1 млрд долларов. Из-за отсутствия средств Райдер призвал чиновников в Конгрессе США быстро принять решение.

"Поэтому опять же мы будем призывать Конгресс принять дополнительный запрос на финансирование", — сказал Райдер.

Напомним, что республиканцы в Конгрессе блокируют голосование за пакет помощи Украине, Израилю и другим странам более чем на 100 млрд долларов. Украина с этой помощи должна получить более 60 млрд. Республиканцы хотят добавить пункт об усилении защиты границы США вблизи Мексики, в то время как демократы против таких действий и призывают быстрее принять помощь Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джо Байден критикует Конгресс США, который не может принять решение о новом пакете помощи Украине. Президент США назвал это "безумием".

Также "Комментарии" писали, что в США республиканцы предложили "план победы в Украине".