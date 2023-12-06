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Пентагон обратился в Конгресс США: касается срочной помощи для Украины

Конгресс США не может принять решение о пакете помощи Украине. В Пентагоне говорят о критической ситуации и указывают на отсутствие средств безопасности для Украины.

сегодня, 16:50
Автор:
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Slava Kot
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В Министерстве обороны США заявили, что принятие пакета финансирования для помощи Украины в Конгрессе является безотлагательным и необходимым решением. Пентагон призвал Конгресс США как можно скорее проголосовать за помощь Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Голос Америки".

Пентагон обратился в Конгресс США: касается срочной помощи для Украины

Спикер Пентагона Пэт Райдер призвал Конгресс США проголосовать за помощь Украине. Фото из открытых источников

Спикер Минобороны США Пэт Райдер выступил на брифинге, в котором заявил, что Пентагон не сможет оказать помощь Украине без решения Конгресса.


"Без дополнительного финансирования мы не сможем предоставить Украине важную помощь в безопасности, необходимую ей для защиты городов, людей, критической инфраструктуры", — сказал Пэт Райдер.

Спикер Пентагона рассказал, что у США сейчас есть возможность передать Украине вооружение на 4,8 млрд долларов из собственных запасов, но на пополнение этих запасов есть лишь 1,1 млрд долларов. Из-за отсутствия средств Райдер призвал чиновников в Конгрессе США быстро принять решение.

"Поэтому опять же мы будем призывать Конгресс принять дополнительный запрос на финансирование", — сказал Райдер.

Напомним, что республиканцы в Конгрессе блокируют голосование за пакет помощи Украине, Израилю и другим странам более чем на 100 млрд долларов. Украина с этой помощи должна получить более 60 млрд. Республиканцы хотят добавить пункт об усилении защиты границы США вблизи Мексики, в то время как демократы против таких действий и призывают быстрее принять помощь Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джо Байден критикует Конгресс США, который не может принять решение о новом пакете помощи Украине. Президент США назвал это "безумием".

Также "Комментарии" писали, что в США республиканцы предложили "план победы в Украине".



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Источник: https://www.holosameryky.com/a/pentagon-congress/7385734.html?nocache=1
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