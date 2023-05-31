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Пентагон обвиняет Китай из-за опасного маневра пилота (ВИДЕО)

Китайский пилот совершил опасный воздушный маневр рядом с американским самолетом, что привело к турбулентности.

сегодня, 16:30
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Автор:

Slava Kot








Китайский истребитель J-16 совершил опасный и "неоправданно агрессивный" перехват американского самолета-разведчика RC-135 над Южнокитайским морем. Пентагон обвинил Китай в усиленном напряжении и показал видео опасного маневра. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Пентагон обвиняет Китай из-за опасного маневра пилота (ВИДЕО)

Пилот в истребителе J-16. Фото из открытых источников

26 мая инцидент с участием американских и китайских военных произошел в напряженном секторе Южнокитайского моря, где сталкиваются интересы нескольких стран. Пентагон обвинил китайского пилота в "неоправданно агрессивном" маневре. Китайский летчик пролетел на опасно близком расстоянии перед носом разведывательного самолета RC-135. Такие действия спровоцировали турбулентность, в которую попал американский самолет. Инцидент хорошо заметен на видео, обнародованном Пентагоном.


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Вызвавший турбулентность маневр китайского истребителя J-16 мог привести к тому, что американские пилоты потеряли бы контроль над своим самолетом. Пентагон также добавил, что события происходили в международном воздушном пространстве, поэтому у боевой машины Китая нет оснований совершать опасный маневр.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский истребитель подобным образом перехватил польский самолет. Польский летательный аппарат попал в зоны турбулентности, а пилоты временно потеряли контроль. Через несколько секунд им удалось возобновить свой полет.

Также "Комментарии" писали о трех причинах, почему Украина до сих пор не получила американские истребители F-16. Среди одних из самых больших проблем есть базирование боевых машин на территории Украины.



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Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/chinese-jet-carried-out-aggressive-maneuver-near-us-military-plane-pentagon-2023-05-30/
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