Пентагон отправил военных в Украину: чем продиктовано решение США
НОВОСТИ

Пентагон отправил военных в Украину: чем продиктовано решение США

Вашингтон признал технологическое преимущество Киева: американские офицеры изучают украинский опыт прямо на поле боя

13 мая 2026, 09:45
Кравцев Сергей

США начали активно перенимать украинский опыт применения беспилотников в современной войне. Пентагон направил своих специалистов в Украину для изучения технологий дронов и методов борьбы с ними в условиях реальных боевых действий. Об этом во время слушаний в Сенате заявил министр обороны США Пит Гегсет.

Пентагон. Фото: из открытых источников

Тема прозвучала во время обсуждения будущего американской армии и роли беспилотных систем в конфликтах нового поколения. 

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл назвал Украину "Кремниевой долиной войны" и напрямую спросил главу Пентагона, поддерживает ли он отправку американских чиновников и военных для изучения украинских наработок.

Гегсет подтвердил, что такие поездки уже проводятся, и отметил, что лично санкционировал расширение программы. По его словам, США стремятся максимально быстро внедрить полученные уроки в собственные вооруженные силы.

Министр подчеркнул, что война в Украине фактически изменила представление о современном поле боя. По его словам, эпоха требует "доминирования беспилотников", а потому Вашингтон вкладывает огромные средства в развитие дронов, систем разведки и противодействия БПЛА.

Американские сенаторы признали, что Украина стала мировым лидером в сфере беспилотных технологий. 

Сенатор Крис Кунс отметил, что именно украинская армия сегодня демонстрирует наиболее эффективные способы борьбы с массовыми атаками дешевых ударных дронов.

Он напомнил, что США сами столкнулись с подобной угрозой во время противостояния с Ираном, когда широкое применение дронов типа "Шахед" стало серьезной проблемой даже для высокотехнологичных армий.

На этом фоне Вашингтон все чаще рассматривает украинский опыт не только как пример войны будущего, но и как практическое руководство для модернизации собственной армии.

Читайте также на портале "Комментарии" — Пит Гегсет во время слушаний в Сенате затруднился назвать конкретные сроки использования 400 миллионов долларов, ранее утвержденных Конгрессом для поддержки Украины. Вопрос о задержке финансирования поднял сенатор-демократ Крис Кунс, раскритиковавший отсутствие прозрачного плана распределения средств.




Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6kWv9oFFqyw
