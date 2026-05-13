Пентагон отправил военных в Украину: чем продиктовано решение США

США начали активно перенимать украинский опыт применения беспилотников в современной войне. Пентагон направил своих специалистов в Украину для изучения технологий дронов и методов борьбы с ними в условиях реальных боевых действий. Об этом во время слушаний в Сенате заявил министр обороны США Пит Гегсет.

Тема прозвучала во время обсуждения будущего американской армии и роли беспилотных систем в конфликтах нового поколения.

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл назвал Украину "Кремниевой долиной войны" и напрямую спросил главу Пентагона, поддерживает ли он отправку американских чиновников и военных для изучения украинских наработок.

Гегсет подтвердил, что такие поездки уже проводятся, и отметил, что лично санкционировал расширение программы. По его словам, США стремятся максимально быстро внедрить полученные уроки в собственные вооруженные силы.

Министр подчеркнул, что война в Украине фактически изменила представление о современном поле боя. По его словам, эпоха требует "доминирования беспилотников", а потому Вашингтон вкладывает огромные средства в развитие дронов, систем разведки и противодействия БПЛА.

Американские сенаторы признали, что Украина стала мировым лидером в сфере беспилотных технологий.

Сенатор Крис Кунс отметил, что именно украинская армия сегодня демонстрирует наиболее эффективные способы борьбы с массовыми атаками дешевых ударных дронов.

Он напомнил, что США сами столкнулись с подобной угрозой во время противостояния с Ираном, когда широкое применение дронов типа "Шахед" стало серьезной проблемой даже для высокотехнологичных армий.

На этом фоне Вашингтон все чаще рассматривает украинский опыт не только как пример войны будущего, но и как практическое руководство для модернизации собственной армии.

