Пентагон відправив військових до України: чим продиктовано рішення США

США почали активно переймати український досвід застосування безпілотників у сучасній війні. Пентагон направив своїх фахівців в Україну для вивчення технологій дронів та методів боротьби з ними в умовах реальних бойових дій. Про це під час слухань у Сенаті заявив міністр оборони США Піт Гегсет.

Тема прозвучала під час обговорення майбутнього американської армії та ролі безпілотних систем у конфліктах нового покоління.

Лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл назвав Україну "Кремнієвою долиною війни" і безпосередньо запитав главу Пентагону, чи він підтримує відправку американських чиновників і військових для вивчення українських напрацювань.

Гегсет підтвердив, що такі поїздки вже проводяться, та зазначив, що особисто санкціонував розширення програми. За його словами, США прагнуть максимально швидко впровадити отримані уроки у власні збройні сили.

Міністр наголосив, що війна в Україні фактично змінила уявлення про сучасне поле бою. За його словами, епоха вимагає "домінування безпілотників", а тому Вашингтон вкладає величезні кошти у розвиток дронів, систем розвідки та протидії БПЛА.

Американські сенатори визнали, що Україна стала світовим лідером у сфері безпілотних технологій.

Сенатор Кріс Кунс зазначив, що саме українська армія сьогодні демонструє найефективніші способи боротьби з масовими атаками дешевих ударних дронів.

Він нагадав, що США самі зіткнулися з такою загрозою під час протистояння з Іраном, коли широке застосування дронів типу "Шахед" стало серйозною проблемою навіть для високотехнологічних армій.

На цьому тлі Вашингтон все частіше розглядає український досвід не лише як приклад війни майбутнього, а й як практичне керівництво для модернізації власної армії.

