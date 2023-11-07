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Пентагон озвучил четыре цели США на Ближнем Востоке

В Пентагоне озвучили ключевые задачи, которые США намерены достичь на Ближнем Востоке

сегодня, 08:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что Министерство обороны США имеет четыре направления усилий на Ближнем Востоке.

Пентагон озвучил четыре цели США на Ближнем Востоке

Пентагон. Фото: из открытых источников

На первом месте стоит защита граждан США и американских военных в этом регионе. На втором месте – предоставление всего необходимого Израилю, чтобы страна могла гарантировать свою защиту от террористов ХАМАС. Третье – плотная координация усилий с ЦАХАЛ, чтобы было максимально быстро и эффективно освобождено всех заложников. Четвертый пункт – США должны приложить все усилия, чтобы конфликт и боевые действия на территории Сектора Газа не распространились на другие страны и не привели к глобальному региональному конфликту.


США не скрывают, что ставят также своей задачей – усиленная позиция силы, что включает развертывание авианосных ударных групп USS Gerald R. Ford и USS Dwight D. Eisenhower, которые сейчас находятся в районе Центрального командования США, вместе с подводной лодкой класса Ohio.

Читайте также на портале "Комментарии" — идет пятая неделя войны с нападения ХАМАС на Израиль и последующих жестких ответных действий израильской армии (ЦАХАЛ). После мощный бомбардировок Сектор Газа израильтяне начали там наземную операцию, но не широкомасштабную, а секторально, рейдами. Так, Газа полностью окружена и разделена на две части. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, но США и другие союзники Израиля, а также его оппоненты, пытаются сделать всё, чтобы конфликт не перерос из локального в региональный или глобальный. О чем говорит ситуация на данный момент? Какие есть варианты развития событий? Кто и как проявил уже себя в данном конфликте? Что это значит для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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