Пентагон озвучил четыре цели США на Ближнем Востоке

Как передает портал "Комментарии", пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что Министерство обороны США имеет четыре направления усилий на Ближнем Востоке.

Пентагон. Фото: из открытых источников

На первом месте стоит защита граждан США и американских военных в этом регионе. На втором месте – предоставление всего необходимого Израилю, чтобы страна могла гарантировать свою защиту от террористов ХАМАС. Третье – плотная координация усилий с ЦАХАЛ, чтобы было максимально быстро и эффективно освобождено всех заложников. Четвертый пункт – США должны приложить все усилия, чтобы конфликт и боевые действия на территории Сектора Газа не распространились на другие страны и не привели к глобальному региональному конфликту.

США не скрывают, что ставят также своей задачей – усиленная позиция силы, что включает развертывание авианосных ударных групп USS Gerald R. Ford и USS Dwight D. Eisenhower, которые сейчас находятся в районе Центрального командования США, вместе с подводной лодкой класса Ohio.

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