Пентагон предупредил о проблемах помощи Украине: известная причина

Глава оборонного ведомства США Ллойд Остин обратился в Конгресс США с просьбой не откладывать принятие законопроекта о расходах Пентагона на 2023 год. В противном случае дальнейшее временное финансирование может повлиять на помощь Украине и закупки нового бомбардировщика B-21 Raider. Об этом пишет Politico .

Министр обороны США предупредил, что конгрессмены вместо бюджета могут принять "резолюцию о продолжении финансирования" сразу на год, а не на месяцы. Ведь такие случаи были и раньше.

Такие промедления могут заморозить расходы Пентагона на текущем уровне. Так что ведомству придется полагаться на старую технику, оборудование, а разработка перспективных военных технологий значительно сократится.

Американский президент Джо Байден до 16 декабря 2022 подписал в октябре закон о продолжении финансирования правительства. Документ включает поддержку Украины на дополнительные 12,4 млрд. долларов.

Конгресс США к этому сроку должен принять бюджет оборонного ведомства. Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси допустила вероятность принятия временного финансирования на весь год

Если Конгрессу придется принять документ, то Министерство обороны получит на 29 млрд долларов меньше нужной им суммы.

Заместитель министра обороны Майкл МакКорд заявил журналистам Politico, что ему не верится, что ведомство сможет работать в условиях временного финансирования на весь год. Источники СМИ сообщают, что это может повлечь за собой кризисную ситуацию.

Издание отмечает, что по линии Пентагона идет военная помощь Украине, в том числе поставки боеприпасов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что США планируют презентовать самый современный бомбардировщик B-21 Raider.