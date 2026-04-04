Пентагон раскрыл новые цифры: какие потери США в войне против Ирана

За пять недель военной операции против Ирана 13 американских военнослужащих погибли и более 360 получили ранения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "WSJ".

По состоянию на пятницу 3 апреля, по официальным данным Пентагона, в результате военной кампании против Ирана 365 американских военнослужащих получили ранения и 13 погибли.

Наибольшую долю среди раненых составляют военнослужащие сухопутных войск (247), флота – 63, среди морпехов раненых – 19 человек, среди личного состава военно-воздушных сил – 36.

Иран заявил о сбитии американского истребителя F-15E Strike Eagle, тогда как еще один самолет США – штурмовик A-10 Thunderbolt II – потерпел крушение в районе Персидского залива. По данным Bloomberg, это одно из самых серьезных обострений за последние недели конфликта.

В Белом доме подтвердили инцидент: одного члена экипажа F-15E удалось эвакуировать, поиски второго продолжаются. Президент Дональд Трамп был проинформирован, однако отказался от комментариев. В то же время, как сообщает The New York Times, пилот разбившегося A-10 также был спасен.

Совет безопасности ООН не смог принять решение о силовом разблокировании Ормузского пролива, запланированное на 3 апреля. Как сообщает Reuters, обсуждение перенесено на неопределённый срок – дипломаты осторожно говорят лишь о "следующей неделе", избегая конкретики.

При этом представители миссии Бахрейна в ООН, активно продвигающие инициативу, от комментариев уклоняются и не объясняют причины задержки. По данным агентства, речь идёт о крайне жёстком проекте резолюции, который фактически открывает путь к военной операции.



