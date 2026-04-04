Пентагон розкрив нові цифри: які втрати США у війні проти Ірану

За п'ять тижнів військової операції проти Ірану 13 американських військовослужбовців загинули та понад 360 отримали поранення. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "WSJ".

Станом на п'ятницю 3 квітня, за офіційними даними Пентагону, внаслідок військової кампанії проти Ірану 365 американських військовослужбовців отримали поранення та 13 загинули.

Найбільшу частку поранених становлять військовослужбовці сухопутних військ (247), флоту – 63, серед морпіхів поранених – 19 людина, серед особового складу військово-повітряних сил – 36.

Іран заявив про збиття американського винищувача F-15E Strike Eagle, тоді як ще один літак США — штурмовик A-10 Thunderbolt II — зазнав аварії в районі Перської затоки. За даними Bloomberg, це одне із найсерйозніших загострень за останні тижні конфлікту.

У Білому домі підтвердили інцидент: одного члена екіпажу F-15E вдалося евакуювати, пошуки другого продовжуються. Президенту Дональду Трампу було поінформовано, проте відмовився від коментарів. У той же час, як повідомляє The New York Times, пілот A-10, який розбився, також був врятований.

Рада безпеки ООН не змогла ухвалити рішення про силове розблокування Ормузької протоки, заплановане на 3 квітня. Як повідомляє Reuters, обговорення перенесено на невизначений термін – дипломати обережно говорять лише про "наступний тиждень", уникаючи конкретики.

При цьому представники місії Бахрейну в ООН, які активно просувають ініціативу, від коментарів ухиляються і не пояснюють причин затримки. За даними агентства, йдеться про вкрай жорсткий проект резолюції, який фактично відкриває шлях до воєнної операції.



