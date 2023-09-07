logo

BTC/USD

25776.88

ETH/USD

1631.64

LTC/USD

62.85

USD/UAH

37.85

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Пентагон раскрывает планы: эта технология должна дать США преимущество над Китаем
commentss НОВОСТИ Все новости

Пентагон раскрывает планы: эта технология должна дать США преимущество над Китаем

Министерство обороны США планирует масштабное производство оружия по программе Replicator.

сегодня, 16:25
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Замглавы Пентагона Кэтлин Хикс заявила, что министерство обороны США намерено за два года создать парк из тысяч автономных беспилотных летательных аппаратов на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Conversation.

Пентагон раскрывает планы: эта технология должна дать США преимущество над Китаем

Кэтлин Гикс: Пентагон готовится к реализации программы Replicator. Фото: Sipa USA

Хикс рассказывает об инициативе Replicator, направленной на создание тысяч маленьких и дешевых беспилотных платформ, управляемых искусственным интеллектом. Такое оружие даст США преимущество в конкуренции с Китаем.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Мы должны обеспечить, чтобы руководство Китая просыпалось ежедневно, рассматривало риски агрессии и заключало: "сегодня не тот день" — и не только сегодня, а каждый день, с сегодняшнего дня до 2027 года и так далее", — сказала Кэтлин Хикс.

Чиновница отмечает, что новая программа должна стать прорывом в подходах к обороне. По словам Хикс стаи автономных БПЛА, которые малы, дешевы, умны и в больших количествах смогут противостоять агрессии врага и использовать во время боевых действий меньше людей.

Зампред Пентагона предположила, что дроны могут быть использованы в нескольких средах, в частности в космосе, воздухе, воде. По ее мнению, они могут работать в течение длительного периода времени, используя солнечную энергию.

Хотя у Пентагона уже есть некоторые автономные системы, цель Replicator состоит в том, чтобы значительно увеличить масштаб такого оружия и перевести бюрократию Пентагона на более быструю работу в условиях конкуренции с Китаем.

"Пусть никто не питает иллюзий: Replicator — это сигнал сверху о том, что мы производим смелые и быстрые изменения, используя имеющиеся ресурсы для решения неотложной проблемы", — сказала Хикс.

Несмотря на то, что сегодня Россия представляет серьезную угрозу, однако именно Китай с большим военным арсеналом и мощной экономикой является главным конкурентом Соединенных Штатов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что китайские ученые открыли новую военную технологию.

Также "Комментарии" писали, что Китай показал новую карту своей страны, где отнял часть территорий России и Индии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://theconversation.com/us-military-plans-to-unleash-thousands-of-autonomous-war-robots-over-next-two-years-212444
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!