Пентагон раскрывает планы: эта технология должна дать США преимущество над Китаем

Замглавы Пентагона Кэтлин Хикс заявила, что министерство обороны США намерено за два года создать парк из тысяч автономных беспилотных летательных аппаратов на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Conversation.

Кэтлин Гикс: Пентагон готовится к реализации программы Replicator. Фото: Sipa USA

Хикс рассказывает об инициативе Replicator, направленной на создание тысяч маленьких и дешевых беспилотных платформ, управляемых искусственным интеллектом. Такое оружие даст США преимущество в конкуренции с Китаем.

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"Мы должны обеспечить, чтобы руководство Китая просыпалось ежедневно, рассматривало риски агрессии и заключало: "сегодня не тот день" — и не только сегодня, а каждый день, с сегодняшнего дня до 2027 года и так далее", — сказала Кэтлин Хикс.

Чиновница отмечает, что новая программа должна стать прорывом в подходах к обороне. По словам Хикс стаи автономных БПЛА, которые малы, дешевы, умны и в больших количествах смогут противостоять агрессии врага и использовать во время боевых действий меньше людей.

Зампред Пентагона предположила, что дроны могут быть использованы в нескольких средах, в частности в космосе, воздухе, воде. По ее мнению, они могут работать в течение длительного периода времени, используя солнечную энергию.

Хотя у Пентагона уже есть некоторые автономные системы, цель Replicator состоит в том, чтобы значительно увеличить масштаб такого оружия и перевести бюрократию Пентагона на более быструю работу в условиях конкуренции с Китаем.

"Пусть никто не питает иллюзий: Replicator — это сигнал сверху о том, что мы производим смелые и быстрые изменения, используя имеющиеся ресурсы для решения неотложной проблемы", — сказала Хикс.

Несмотря на то, что сегодня Россия представляет серьезную угрозу, однако именно Китай с большим военным арсеналом и мощной экономикой является главным конкурентом Соединенных Штатов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что китайские ученые открыли новую военную технологию.

Также "Комментарии" писали, что Китай показал новую карту своей страны, где отнял часть территорий России и Индии.