В понедельник, 20 декабря, Пентагон убрал список экстремистских групп, к которым военные не могут присоединиться, но отказался прямо говорить, есть ли отказ рассматривать президента Джо Байдена как законного лидера Америки в рамках группировки нарушением политики. Об этом сообщает Reuters.

Здание Пентагона в Арлингтоне, Вирджиния, США - Reuters

Вооруженные силы США, как и американское общество, находятся под политическим напряжением после многих лет политики раскола. Небольшая часть военнослужащих отказалась от приказа привиться после того, как этот вопрос стал политизированным, а некоторые участвовали в смертельном беспорядке 6 января в Капитолии США, которое проводили сторонники тогдашнего президента Дональда Трампа.

После беспорядков администрация Байдена, вступившая в должность 20 января, провела большую часть года, работая над разъяснением своего определения экстремизма и того, какие виды участия военных в экстремистской деятельности необходимо запретить, обнародовав результаты работы в понедельник, 20 декабря.

Новое определение включает все: от запрета "лайкать" экстремистский контент в социальных сетях до сбора средств для экстремистской организации. Наказание, если оно есть, может последовать за местным командиром.

Тем не менее, Пентагон не запрещал членство в какой-либо группе, от "Гордых парней" до "Хранителей присяги" и "Ку-клукс-клана", и избегал запрета на определенные действия, например взгляд солдата на легитимность Байдена как президента.

Однако представители обороны США заявили, что ограничения, объявленные в понедельник, означают, что значимое активное участие в любой такой группе будет невозможно.

Адам Смит, главный демократ в комитете по военному надзору в Палате представителей, высоко оценил обновленную политику.

"Защита наших военнослужащих от угрозы насильственного экстремизма слишком важна для партизанской дезинформации", — сказал Смит в Twitter.

Сообщения Пентагона были сделаны только через несколько недель после того, как Генеральный инспектор Пентагона процитировал 294 обвинения в экстремистской деятельности военнослужащих США, в том числе 10 обвинений в проникновении в Капитолий США 6 января и 102 обвинения об участии в домашнем экстремистском насилии.

Было также 70 обвинений в насильственной экстремистской деятельности на расовой основе и 73 обвинения в антиправительственном или антивластном экстремизме.

Как сообщали ранее "Комментарии", Соединенные Штаты Америки представят РФ свой список обеспокоений в ответ на "гарантии безопасности".

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