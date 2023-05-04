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Пентагон резко отреагировал на российские обвинения: Песков лжет

Соединенные Штаты ответили на заявления представитель администрации президента РФ, обвинившего США в атаке на Кремль.

сегодня, 17:36
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Автор:

Slava Kot

Национальный Координатор Совета безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отреагировал на слова спикера Кремля Дмитрия Пескова, обвинившего Соединенные Штаты в атаке на резиденцию Путина в Москве. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Пентагон резко отреагировал на российские обвинения: Песков лжет

Джон Кирби. Фото из открытых источников

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина выполняет указания США. И именно американцы виноваты, что два дрона наносили удар по Кремлю, который в Москве расценивают как покушение на президента России Владимира Путина.


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"Мы хорошо понимаем, что решения о таких действиях и таких терактах принимаются не в Киеве, а в Вашингтоне. И Киев уже выполняет то, что ему приказано", – заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, не приведя никаких доказательств.

Пресс-секретар Пентагона Джон Кирби резко отреагировал на подобные заявления со стороны России.

"Я бы просто сказал вам, что господин Песков лжет. Я имею в виду, что это, очевидно, бессмысленное утверждение. Соединенные Штаты не имеют к этому никакого отношения. Мы даже не знаем, что здесь произошло. Но я могу вас заверить, что Соединенные Штаты не играли в этом никакой роли, — сказал Национальный Координатор Совета безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Кирби добавил, что у Соединенных Штатов нет указаний для Украины, не одобряют и не поддерживают нападения на отдельных лидеров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представитель США сообщил, готов ли Владимир Путин к мирным переговорам с Украиной.

Также "Комментарии" писали о президенте Украины Владимире Зеленском, который отреагировал на российские угрозы своему убийству.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-05-04-23/index.html
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