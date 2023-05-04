Пентагон резко отреагировал на российские обвинения: Песков лжет

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Slava Kot
Национальный Координатор Совета безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отреагировал на слова спикера Кремля Дмитрия Пескова, обвинившего Соединенные Штаты в атаке на резиденцию Путина в Москве. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.
Джон Кирби. Фото из открытых источников
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина выполняет указания США. И именно американцы виноваты, что два дрона наносили удар по Кремлю, который в Москве расценивают как покушение на президента России Владимира Путина.
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Пресс-секретар Пентагона Джон Кирби резко отреагировал на подобные заявления со стороны России.
Кирби добавил, что у Соединенных Штатов нет указаний для Украины, не одобряют и не поддерживают нападения на отдельных лидеров.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представитель США сообщил, готов ли Владимир Путин к мирным переговорам с Украиной.
Также "Комментарии" писали о президенте Украины Владимире Зеленском, который отреагировал на российские угрозы своему убийству.
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