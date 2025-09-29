Пентагон созвал срочное совещание генералов и адмиралов: готовится выступление Трампа

Президент США Дональд Трамп во вторник выступит на совещании высшего военного руководства, срочно созванном министром обороны Питом Гегсетом. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Associated Press" со ссылкой на представителя Белого дома

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что Гегсет срочно созвал сотни генералов и адмиралов со всего мира на базу морской пехоты в Квантико в штате Вирджиния.

Сотни генералов и адмиралов – старших командиров в звании от одной звезды и выше и их главных советников — были без предупреждения вызваны министром обороны Питом Гегсетом со всего мира на базу морской пехоты в Квантико, штат Вирджиния.

Представитель Белого дома не имел полномочий разглашать планы президента до публичного объявления о его участии и говорил на условиях анонимности.

В воскресном интервью NBC News Дональд Трамп сказал, что участники встречи "будут говорить о том, как хорошо США справляются в военной сфере, о том, что американцы в отличной форме, о многих хороших, позитивных вещах.

Информация о встрече появилась в четверг, и сначала не было никаких объяснений относительно причины этого необычного собрания.

Чиновник Белого дома отметил, что участие президента не было частью первоначального плана встречи, но он решил, что хочет поехать.

В публикации отмечают, что участие Трампа во встрече повышает вероятность политизации мероприятия перед беспартийной аудиторией военных руководителей. Например, пишет АР, в июне он выступил перед военнослужащими в Форт-Брегзи в Северной Каролине с речью в стиле предвыборной кампании, в которой критиковал своего предшественника Джо Байдена.

Трамп также расширяет присутствие военных в американских городах, аргументируя это необходимостью борьбы с преступностью в местах, где демократические лидеры не могут обеспечить общественную безопасность.

Национальная гвардия продолжает патрулировать округ Колумбия, а в Мемфисе, штат Теннесси, ожидается развертывание меньших сил. В субботу Трамп заявил, что также направит войска в Портленд, штат Орегон, для защиты от "внутренних террористов".

Несмотря на возражения местных и государственного уровня чиновников, Трамп ранее отправил Национальную гвардию и морских пехотинцев, состоящих на действительной службе, в Лос-Анджелес, где происходили протесты против рейдов иммиграционной службы.

АР уточняет, что в американских вооруженных силах насчитывается 800 генералов и адмиралов всех рангов. Многие из них командуют тысячами военнослужащих и дислоцируются по всему миру в более чем десятке стран.

Читайте также на портале "Комментарии" - приказ Гегсета вызвал недоумение среди военных: зачем Пентагон созвал срочное совещание.



