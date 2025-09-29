Пентагон скликав термінову нараду генералів та адміралів: готується виступ Трампа

Президент США Дональд Трамп у вівторок виступить на нараді вищого військового керівництва, яка терміново скликана міністром оборони Пітом Гегсетом. Як передає портал "Коментарі", про це повідомляє "Associated Press" із посиланням на представника Білого дому.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

У повідомленні йдеться, що Гегсет терміново скликав сотні генералів та адміралів з усього світу на базу морської піхоти у Квантіко у штаті Вірджинія.

Представник Білого дому не мав повноважень розголошувати плани президента до публічного оголошення про його участь та говорив на умовах анонімності.

У недільному інтерв'ю NBC News Дональд Трамп сказав, що учасники зустрічі "говоритимуть про те, як добре США справляються у військовій сфері, про те, що американці у чудовій формі, про багато хороших, позитивних речей.

Інформація про зустріч з'явилася у четвер, і спочатку не було жодних пояснень щодо причин цього незвичайного зібрання.

Чиновник Білого дому зазначив, що участь президента не була частиною початкового плану зустрічі, але вирішив, що хоче поїхати.

У публікації зазначають, що участь Трампа у зустрічі підвищує ймовірність політизації заходу перед безпартійною аудиторією військових керівників. Наприклад, пише АР, у червні він виступив перед військовослужбовцями у Форт-Брегзі у Північній Кароліні з промовою у стилі передвиборчої кампанії, в якій критикував свого попередника Джо Байдена.

Трамп також розширює присутність військових у американських містах, аргументуючи це необхідністю боротьби зі злочинністю у місцях, де демократичні лідери не можуть забезпечити громадську безпеку.

Національна гвардія продовжує патрулювати округ Колумбія, а в Мемфісі, штат Теннессі, очікується розгортання менших сил. У суботу Трамп заявив, що також направить війська до Портленду, штат Орегон, для захисту від "внутрішніх терористів".

Незважаючи на заперечення місцевих та державного рівня чиновників, Трамп раніше відправив Національну гвардію та морських піхотинців, які перебувають на дійсній службі, до Лос-Анджелеса, де відбувалися протести проти рейдів імміграційної служби.

АР уточнює, що в американських збройних силах налічується 800 генералів та адміралів усіх рангів. Багато хто з них командує тисячами військовослужбовців і дислокується по всьому світу в більш ніж десятці країн.

