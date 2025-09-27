logo

Приказ Гегсета вызвал недоумение среди военных: зачем Пентагон созвал срочное совещание
commentss НОВОСТИ Все новости

Приказ Гегсета вызвал недоумение среди военных: зачем Пентагон созвал срочное совещание

Приказ о срочной встрече подпитал опасения новых кадровых чисток после увольнений

27 сентября 2025, 15:48
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министр обороны США Пит Хэгсет неожиданно созвал сотни высокопоставленных офицеров на встречу в Вирджинии во вторник. По словам чиновников, он намерен выступить с речью о "воинском духе" и согласовать свои приоритеты с генералами и адмиралами на фоне растущего недовольства медленным внедрением его директив в Пентагоне. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Приказ Гегсета вызвал недоумение среди военных: зачем Пентагон созвал срочное совещание

Пит Гегсет. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на источники СМИ отмечает, что приказ о срочной встрече вызывал удивление у многих военных и подпитал опасения новых кадровых чисток после увольнений, которые Гегсет провел в этом году.

"Министр обратится к своим старшим военным руководителям в начале следующей недели", — подтвердил представитель Пентагона Шон Парнелл.

Несмотря на это, чиновники отмечают, что министр не планирует объявлять новые директивы по вопросам нацбезопасности, а лишь хочет донести командованию мысль о своем видении функционирования ведомства. Заседание в Квантико планируют записать и обнародовать после выступления.

С момента назначения Гегсет неоднократно критиковал старших командиров за "провокационную политику" в армии и настаивал на укреплении "воинского духа". В мае он издал приказ сократить количество старших генералов и адмиралов, включая 20% четырехзвездочных званий.

Его руководство сопровождалось внутренними разногласиями, утечками информации и расследованием относительно возможного распространения секретных данных в частном чате. Это вызвало сомнения даже среди союзников в Конгрессе.

"Я думаю, что очевидно, что он не на своем месте как руководитель большой, сложной организации", — заявил сенатор-республиканец Том Тиллис.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин не стал ждать победы против Украины: РФ начала еще одну войну.



Источник: https://www.wsj.com/politics/national-security/hegseth-to-push-warrior-ethos-in-meeting-of-top-generals-9cfd7fb4?mod=politics_lead_pos4
