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Пентагон в прямом эфире будет транслировать казнь военного психиатра

«Такие вещи имеют серьезные последствия»: глава Минобороны США Гегсет раскрыл детали первого за 80 лет военного расстрела

9 октября 2026, 13:07
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Недилько Ксения

Министерство обороны США готовит беспрецедентный для современной истории шаг. Оборонное ведомство планирует организовать прямую трансляцию смертной казни из-за расстрела бывшего армейского психиатра Нидала Малика Хасана. Последнего приговорили к высшей степени наказания за организацию массовой стрельбы на военной базе Форт-Гуд в штате Техас, которая произошла в 2009 году и привела к многочисленным жертвам. Эта казнь станет первым случаем применения расстрела в американских вооруженных силах за последние более восьми десятилетий, передает NBC News.

Пентагон в прямом эфире будет транслировать казнь военного психиатра

Бывший армейский психиатр майор Нидал Хасан предстал перед судом 29 января 2015 года в Форт-Ливенворте (штат Канзас), где он ожидает исполнения смертного приговора. Управление шерифа округа Белл.

Глава Пентагона Пит Гегсет лично обнародовал детали и символизм предстоящей процедуры исполнения приговора. Наказание произойдет непосредственно с поличным — в Форт-Гуде. Дату и время выбрали не случайно: 3 декабря в 13:00, что полностью совпадает с днем недели и минутами, когда Хасан начал свое кровавое нападение на служащих.

"Люди должны понимать, — подчеркнул Гегсет, объясняя жесткую позицию военного руководства, — что такие вещи влекут за собой серьезные последствия".

Глава американского Министерства обороны также назвал избранный способ лишения жизни для этого осужденного вполне "очевидным".

В то же время в самом ведомстве решают технические и организационные нюансы будущего показательного процесса. Официальный представитель министерства обороны США подтвердил журналистам, что трансляция действительно пройдет в режиме реального времени. Однако в Пентагоне добавили, что пока окончательно не определено, на какой именно медиаплатформе или закрытом правительственном ресурсе будут демонстрироваться кадры исполнения смертного приговора.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в США 50-летняя Криста Пайк, которая должна была быть казнена в штате Теннесси, пришла в себя после двух попыток выполнить смертельную инъекцию.



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