Пентагон у прямому ефірі транслюватиме страту військового психіатра

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки готує безпрецедентний для сучасної історії крок. Оборонне відомство планує організувати пряму трансляцію смертної кари через розстріл колишнього армійського психіатра Нідала Малика Хасана. Останнього засудили до вищої міри покарання за організацію масової стрілянини на військовій базі Форт-Гуд у штаті Техас, яка відбулася у 2009 році та призвела до численних жертв. Ця страта стане першим випадком застосування розстрілу в американських збройних силах за останні понад вісім десятиліть, передає NBC News.

Колишній армійський психіатр майор Нідал Хасан постав перед судом 29 січня 2015 року у Форт-Лівенворті (штат Канзас), де він очікує на виконання смертного вироку. Управління шерифа округу Белл.

Глава Пентагону Піт Гегсет особисто оприлюднив деталі та символізм майбутньої процедури виконання вироку. Покарання відбудеться безпосередньо на місці злочину — у Форт-Гуді. Дату та час обрали не випадково: 3 грудня о 13:00, що повністю збігається з днем тижня та хвилинами, коли Хасан розпочав свій кривавий напад на службовців.

"Люди повинні розуміти, — наголосив Гегсет, пояснюючи жорстку позицію військового керівництва, — що такі речі тягнуть за собою серйозні наслідки".

Очільник американського Міністерства оборони також назвав обраний спосіб позбавлення життя для цього засудженого цілком "очевидним".

Водночас у самому відомстві наразі вирішують технічні та організаційні нюанси майбутнього показового процесу. Офіційний представник міністерства оборони США підтвердив журналістам, що трансляція дійсно відбудеться в режимі реального часу. Проте у Пентагоні додали, що поки остаточно не визначено, на якій саме медіаплатформі чи закритому урядовому ресурсі демонструватимуться кадри виконання смертного вироку.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у США 50-річна Кріста Пайк, яка мала бути страчена у штаті Теннессі, опритомніла після двох спроб виконати смертельну ін’єкцію.