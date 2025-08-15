Перед важными переговорами на Аляске США вдруг набросились с обвинениями в адрес Европы

Европейским лидерам следует "смириться или заткнуться" касательно стратегии президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Fox News" сделал министр финансов США Скотт Бессент.

Скотт Бессент. Фото: из открытых источников

"Они постоянно твердят: "США должны сделать то, США должны сделать это". Президент Трамп ввёл вторичные пошлины в отношении Индии из-за закупок российской нефти. Европейцы ещё этого не сделали. На самом деле, европейцы покупают нефтепродукты, производимые индийскими НПЗ", — возмутился Бессент.

Министр отметил, что Европа должна сделать свой вклад, если уж так хочет действовать "единым фронтом" против России.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время пресс-конференции в Белом доме американский лидер Дональд Трамп заявил, что постарается вернуть часть "ценной территории", оккупированной Россией во время войны, обратно Украине. Однако не обошлось без намеков на тот же "обмен территориями", при этом вопросов стало еще больше, чем ответов. Какие можно сделать выводы из новых заявлений Трампа? Есть ли варианты, что на встрече могут быть приняты действительно важные решения? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – Путин поинтересовался у своего окружения, нужно ли прекращать войну: какой получил ответ.

Ранее "Комментарии" писали – соглашаясь на прямые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа, президент США Дональд Трамп пытается выиграть время. Такое мнение в интервью Sky News высказал американский конгрессмен Майк Квигли.



