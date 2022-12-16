Передача Украине ПВО Patriot: США ответил на угрозы России

Заявления России о недопустимости предоставления Украине систем Patriot не повлияют на позицию США относительно военной поддержки Киева. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление представителя Пентагона бригадного генерала Патрика Райдера во время брифинга.

Система Patriot. Фото: Getty Images

"Я считаю ироничным и очень красноречивым то, что официальные лица страны, которая жестоко напала на своего соседа, осуществив незаконное и неспровоцированное вторжение, что именно они решили использовать такие слова, как "провокация", чтобы описывать оборонительные системы, предназначенные для спасения жизней и защиты мирных жителей", — заявил Патрик Райдер.

Стоит отметить, после того, как на официальном уровне начали появляться заявления о передаче Украине систем Patriot, реакция РФ не заставила себя долго ждать. Российское посольство в США заявило, что расценит передачу ракетных комплексов Украине как провокационный шаг, который "приведет к непредсказуемым последствиям". Москва также пригрозила уничтожением Patriot, назвав их "законной целью".

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Также издание "Комментарии" сообщало – Украина не получит от Польши системы ПВО Patriot, предлагаемые полякам Германией. Польские власти разместят данные ЗРК на своей территории, выражая при этом разочарование позицией официального Берлина. Эксперты проанализировали специально для издания "Комментарии" данную ситуацию, а также в целом вопрос поставок Украине вооружений для отражения российской агрессии.

Ранее "Комментарии" писали – Европейский Союз и НАТО готовят важное обращение к РФ по войне в Украине.





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