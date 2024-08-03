Передумал. Трамп неожиданно согласился на дебаты с Гаррис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп согласился провести дебаты с кандидатом от демократов Камалой Гаррис.

Трамп и Харрис встретятся на дебатах. Фото из открытых источников

"Я полностью готов принять результаты этого "переворота" и заменить Джо на сцене дебатов на сумасшедшую Камалу Гаррис. Я потратил сотни миллионов долларов, времени и усилий на борьбу с Джо, и когда я выиграл дебаты, они выбросили на ринг нового кандидата. Несправедливо, но что есть, то есть", – заявил Дональд Трамп.

Несмотря на отсутствие официальных сообщений, Дональд Трамп сообщил, что дебаты пройдут 4 сентября на телеканале Fox News. Модераторами дебатов, вероятно, будут Брет Байер и Марта Маккалум.

Кандидат от республиканцев заявил, что правила будут схожи с условиями дебатов с Джо Байденом. Правда, впоследствии уведомление об условиях дебатов Трамп удалил.

Как известно, Дональд Трамп заявлял, что не будет дебатировать с Камаллой Гаррис, поскольку, по его словам, она не является официальным кандидатом. Позже Гаррис получила достаточное количество голосов от делегатов Демократической партии, чтобы стать кандидатом в президенты США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал договоренность об обмене заключенных между Россией и Западом. Свое мнение по этому поводу Дональд Трамп озвучил в пятничном эфире телеканала "Fox Business". Дональд Трамп считает, что обмен заключенных стал "победой для Путина или любой другой страны, имеющей с нами дело". Говоря об увольнении репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича, он признал, что возвращение заключенных из России хорошо для США, но заявил, что договоренности, по которым это произошло, "очень плохие".

