Передумал. Трамп неожиданно согласился на дебаты с Гаррис

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Марьян Ощановский
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп согласился провести дебаты с кандидатом от демократов Камалой Гаррис.
Трамп и Харрис встретятся на дебатах. Фото из открытых источников
Несмотря на отсутствие официальных сообщений, Дональд Трамп сообщил, что дебаты пройдут 4 сентября на телеканале Fox News. Модераторами дебатов, вероятно, будут Брет Байер и Марта Маккалум.
Кандидат от республиканцев заявил, что правила будут схожи с условиями дебатов с Джо Байденом. Правда, впоследствии уведомление об условиях дебатов Трамп удалил.
Как известно, Дональд Трамп заявлял, что не будет дебатировать с Камаллой Гаррис, поскольку, по его словам, она не является официальным кандидатом. Позже Гаррис получила достаточное количество голосов от делегатов Демократической партии, чтобы стать кандидатом в президенты США.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал договоренность об обмене заключенных между Россией и Западом. Свое мнение по этому поводу Дональд Трамп озвучил в пятничном эфире телеканала "Fox Business". Дональд Трамп считает, что обмен заключенных стал "победой для Путина или любой другой страны, имеющей с нами дело". Говоря об увольнении репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича, он признал, что возвращение заключенных из России хорошо для США, но заявил, что договоренности, по которым это произошло, "очень плохие".
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Ігор
сегодня, 19:43
І тут, до речі, він правий. Він переміг войовничого маразматика, який занурив світ у кашу. Викинув його з перегонів. Тобто кандидат демократів програв, як і демократи. Вони швидко, по юдейськи перевзулись, і поставили іншого. Якщо були праві з маразматиком - продовжуйте з ним. Якщо мирний план Корумпованого вартий - чого викинув? Сотня керівників країн куди дивилась під куполом Мирного цирку-95, щоб підписати, а потім викинути? Якщо ти 2,5 роки розмахував кордонами 1991, чому тепер і сам злився і людей злив? За що ті, хто пішов за тобою віддали життів у 20 разів більше, ніж в інших війнах які тривали більше 10 років, з технологіями 70-річної давності?