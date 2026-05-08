Переговорщики Трампа едут в Киев: Зеленский рассказал, когда именно их ждать

Сегодня Украина не имеет четкой даты, когда именно украинскую столицу посетят представители президента США Дональда Трампа. Однако есть информация, что визит должен состояться на рубеже весны-лета. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Фото: из открытых источников

Украинский лидер раскрыл детали о результатах доклада секретаря РБНО Рустема Умерова по итогам встреч в США.

"Переговоры содержательны. Согласуем график необходимых визитов и ожидаем в Киеве представителей Президента Америки на рубеже весны-лета. Надеемся, что в этот раз получится реализовать запланированное и активизировать дипломатию", — отметил президент.

Владимир Зеленский рассказал, что также были обсуждены гуманитарные задачи, в частности, продолжение обменов военнопленных.

"Дорабатываем детали договоренностей, которые могут обеспечить безопасность. Важно, что есть конструктив, и нужно двигаться к миру, усиливая Украину и двусторонние отношения с Америкой", — акцентировал глава украинского государства.

Ранее сообщалось, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров прибыл в Майами для серии переговоров с представителями администрации США на фоне фактической заморозки мирного процесса между Киевом и Москвой.

Читайте на портале "Комментарии" — трехсторонние переговоры с участием США, Украины и России "нецелесообразны", пока Киев не выведет украинские войска из подконтрольной части Донбасса. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков. Слова путинского чиновника цитирует российское издание "Интерфакс".