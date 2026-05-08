Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Переговорники Трампа їдуть до Києва: Зеленський розповів, коли саме їх очікувати
Переговорники Трампа їдуть до Києва: Зеленський розповів, коли саме їх очікувати

Візит представників Трампа до Києва спочатку анонсувався відразу після Великодня

8 травня 2026, 14:50
Кравцев Сергей

На сьогодні Україна не має чіткої дати, коли саме українську столицю відвідають представники президента США Дональда Трампа. Проте є інформація, що візит має відбутися на рубежі весни-літа. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у заяві президента України Володимира Зеленського.

Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Фото: з відкритих джерел

Український лідер розкрив деталі про результати доповіді секретаря РБНО Рустема Умєрова за підсумками зустрічей у США.

"Перемовини змістовні. Узгоджуємо графік необхідних візитів та очікуємо в Києві представників Президента Америки на рубежі весни-літа. Сподіваємось, що цього разу вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію", — зазначив президент.

Володимир Зеленський розповів, що також були обговорені гуманітарні завдання, зокрема продовження обмінів військовополонених.

"Доопрацьовуємо деталі домовленостей, які можуть гарантувати безпеку. Важливо, що є конструктив, і потрібно рухатись до миру, посилюючи Україну та двосторонні відносини з Америкою", — акцентував глава української держави.

Раніше повідомлялося, що секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров прибув до Майамі для серії переговорів із представниками адміністрації США на тлі фактичного заморожування мирного процесу між Києвом та Москвою.

Читайте також на порталі "Коментарі" — тристоронні переговори за участю США, України та Росії "недоцільні", доки Київ не виведе українські війська з підконтрольної частини Донбасу. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву зробив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков. Слова путінського чиновника цитує російське видання "Інтерфакс".



Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/18925
Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/18925
