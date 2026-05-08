Переговорники Трампа їдуть до Києва: Зеленський розповів, коли саме їх очікувати

Кравцев Сергей
На сьогодні Україна не має чіткої дати, коли саме українську столицю відвідають представники президента США Дональда Трампа. Проте є інформація, що візит має відбутися на рубежі весни-літа. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у заяві президента України Володимира Зеленського.
Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Фото: з відкритих джерел
Український лідер розкрив деталі про результати доповіді секретаря РБНО Рустема Умєрова за підсумками зустрічей у США.
Володимир Зеленський розповів, що також були обговорені гуманітарні завдання, зокрема продовження обмінів військовополонених.
Раніше повідомлялося, що секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров прибув до Майамі для серії переговорів із представниками адміністрації США на тлі фактичного заморожування мирного процесу між Києвом та Москвою.
Читайте також на порталі "Коментарі" — тристоронні переговори за участю США, України та Росії "недоцільні", доки Київ не виведе українські війська з підконтрольної частини Донбасу. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву зробив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков. Слова путінського чиновника цитує російське видання "Інтерфакс".