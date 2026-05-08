Переговорники Трампа їдуть до Києва: Зеленський розповів, коли саме їх очікувати

На сьогодні Україна не має чіткої дати, коли саме українську столицю відвідають представники президента США Дональда Трампа. Проте є інформація, що візит має відбутися на рубежі весни-літа. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у заяві президента України Володимира Зеленського.

Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Фото: з відкритих джерел

Український лідер розкрив деталі про результати доповіді секретаря РБНО Рустема Умєрова за підсумками зустрічей у США.

"Перемовини змістовні. Узгоджуємо графік необхідних візитів та очікуємо в Києві представників Президента Америки на рубежі весни-літа. Сподіваємось, що цього разу вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію", — зазначив президент.

Володимир Зеленський розповів, що також були обговорені гуманітарні завдання, зокрема продовження обмінів військовополонених.

"Доопрацьовуємо деталі домовленостей, які можуть гарантувати безпеку. Важливо, що є конструктив, і потрібно рухатись до миру, посилюючи Україну та двосторонні відносини з Америкою", — акцентував глава української держави.

Раніше повідомлялося, що секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров прибув до Майамі для серії переговорів із представниками адміністрації США на тлі фактичного заморожування мирного процесу між Києвом та Москвою.

