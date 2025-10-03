Переговоры о поставках от США Украине оружия заморожены: какая причина

Украина долгое время выстраивала нормальный диалог с Вашингтоном, пытаясь наладить систематичность поставок американского оружия, но теперь переговорный процесс поставлен на паузу. Причина – шатдаун правительства США. Следовательно, процесс передачи вооружения оказался под угрозой. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Telegraph".

Оружие США. Фото: из открытых источников

По данным издания, переговоры между Киевом и Вашингтоном о военной помощи и сотрудничестве в сфере дронов были поставлены на паузу после того, как правительство США прекратило работу из-за отсутствия соглашения по госбюджету. Сотни тысяч федеральных служащих отправлены в отпуск, и встречи с украинскими представителями сорвались.

Источник в правительстве Украины утверждает, что главное беспокойство заключается в возможных задержках с поставками американского оружия.

"Все будущие проекты немного пострадали, потому что люди из Пентагона, Госдепартамента и Белого дома не встречаются, и мы теряем время из-за этого прекращения работы", – отмечают в Киеве.

В публикации говорится, что самые большие надежды Киев возлагал на масштабный контракт с США по обмену технологиями беспилотников, который мог бы достигать миллиардов долларов. Участие в этой инициативе поддержали как президент Украины Владимир Зеленский, так и Дональд Трамп. Но из-за правительственного шатдауна переговоры фактически заморожены.

