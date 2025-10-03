logo

Главная Новости Мир США Переговоры о поставках от США Украине оружия заморожены: какая причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Переговоры о поставках от США Украине оружия заморожены: какая причина

The Telegraph пишет о том, что шатдаун в США заморозил переговоры о поставках Украине оружия

3 октября 2025, 07:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина долгое время выстраивала нормальный диалог с Вашингтоном, пытаясь наладить систематичность поставок американского оружия, но теперь переговорный процесс поставлен на паузу. Причина – шатдаун правительства США. Следовательно, процесс передачи вооружения оказался под угрозой. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Telegraph".

Переговоры о поставках от США Украине оружия заморожены: какая причина

Оружие США. Фото: из открытых источников

По данным издания, переговоры между Киевом и Вашингтоном о военной помощи и сотрудничестве в сфере дронов были поставлены на паузу после того, как правительство США прекратило работу из-за отсутствия соглашения по госбюджету. Сотни тысяч федеральных служащих отправлены в отпуск, и встречи с украинскими представителями сорвались.

Источник в правительстве Украины утверждает, что главное беспокойство заключается в возможных задержках с поставками американского оружия.

"Все будущие проекты немного пострадали, потому что люди из Пентагона, Госдепартамента и Белого дома не встречаются, и мы теряем время из-за этого прекращения работы", – отмечают в Киеве.

В публикации говорится, что самые большие надежды Киев возлагал на масштабный контракт с США по обмену технологиями беспилотников, который мог бы достигать миллиардов долларов. Участие в этой инициативе поддержали как президент Украины Владимир Зеленский, так и Дональд Трамп. Но из-за правительственного шатдауна переговоры фактически заморожены.

Читайте также на портале "Комментарии" — администрация Дональда Трампа уже в ближайшие дни начнет массово увольнять сотрудников ведомств США. Причина в частичной приостановке финансирования правительства (шатдаун). Об этом сообщает издание "Politico".

Ссылаясь на четыре источника СМИ отмечает, такие планы озвучил глава Управления по бюджету Расс Воут во время закрытого телефонного звонка.




Источник: https://www.telegraph.co.uk/us/news/2025/10/02/us-shutdown-weapons-shipments-ukraine/
