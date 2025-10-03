Переговори про постачання від США Україні зброї заморожені: яка причина

Україна довгий час вибудовувала нормальний діалог із Вашингтоном, намагаючись налагодити систематичність поставок американської зброї, але тепер переговорний процес поставлено на паузу. Причина – шатдаун уряду США. Отже процес передачі озброєння опинився під загрозою. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Telegraph.

Зброя США. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, переговори між Києвом та Вашингтоном про військову допомогу та співпрацю у сфері дронів були поставлені на паузу після того, як уряд США припинив роботу через відсутність угоди щодо держбюджету. Сотні тисяч федеральних службовців відправлено у відпустку, і зустрічі з українськими представниками зірвалися.

Джерело в уряді України стверджує, що головне занепокоєння полягає у можливих затримках із постачанням американської зброї.

"Усі майбутні проекти трохи постраждали, тому що люди з Пентагону, Держдепартаменту та Білого дому не зустрічаються, і ми витрачаємо час через це припинення роботи", – зазначають у Києві.

У публікації йдеться, що найбільші надії Київ покладав на масштабний контракт із США щодо обміну технологіями безпілотників, який міг би досягати мільярдів доларів. Участь у цій ініціативі підтримали як президент України Володимир Зеленський, так і Дональд Трамп. Але через урядовий шатдаун переговори фактично заморожені.

Посилаючись на чотири джерела ЗМІ зазначає, такі плани озвучив голова Управління бюджету Расс Воут під час закритого телефонного дзвінка.



