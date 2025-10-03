logo_ukra

Переговори про постачання від США Україні зброї заморожені: яка причина

The Telegraph пише про те, що шатдаун у США заморозив переговори про постачання Україні зброї.

3 жовтня 2025, 07:15
Автор:
Кравцев Сергей

Україна довгий час вибудовувала нормальний діалог із Вашингтоном, намагаючись налагодити систематичність поставок американської зброї, але тепер переговорний процес поставлено на паузу. Причина – шатдаун уряду США. Отже процес передачі озброєння опинився під загрозою. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Telegraph.

Переговори про постачання від США Україні зброї заморожені: яка причина

Зброя США. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, переговори між Києвом та Вашингтоном про військову допомогу та співпрацю у сфері дронів були поставлені на паузу після того, як уряд США припинив роботу через відсутність угоди щодо держбюджету. Сотні тисяч федеральних службовців відправлено у відпустку, і зустрічі з українськими представниками зірвалися.

Джерело в уряді України стверджує, що головне занепокоєння полягає у можливих затримках із постачанням американської зброї.

"Усі майбутні проекти трохи постраждали, тому що люди з Пентагону, Держдепартаменту та Білого дому не зустрічаються, і ми витрачаємо час через це припинення роботи", – зазначають у Києві.

У публікації йдеться, що найбільші надії Київ покладав на масштабний контракт із США щодо обміну технологіями безпілотників, який міг би досягати мільярдів доларів. Участь у цій ініціативі підтримали як президент України Володимир Зеленський, так і Дональд Трамп. Але через урядовий шатдаун переговори фактично заморожені.

Читайте також на порталі "Коментарі" — адміністрація Дональда Трампа вже найближчими днями почне масово звільняти співробітників відомств США. Причина у частковому припиненні фінансування уряду (шатдаун). Про це повідомляє видання Politico.

Посилаючись на чотири джерела ЗМІ зазначає, такі плани озвучив голова Управління бюджету Расс Воут під час закритого телефонного дзвінка.




Джерело: https://www.telegraph.co.uk/us/news/2025/10/02/us-shutdown-weapons-shipments-ukraine/
