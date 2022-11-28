Переговоры РФ и США в Турции: известно о чем говорил директор ЦРУ с Нарышкиным

Известно, что 14 ноября в Анкаре встретились директор ЦРУ и глава разведки России. Как сообщали журналисты, стороны обсуждали задержанных граждан США, ядерные риски.

В Турции недавно прошла встреча директора ЦРУ Уильяма Бернса с его российским коллегой Сергеем Нарышкиным. Известно, что о войне в Украине не говорили, но обсудили управление ядерными рисками. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на CNN .

При этом в США официально заявили, что директор ЦРУ "не ведет никаких переговоров". Как рассказала временно поверенная по делам посольства США в России Элизабет Руд, Америка имеет каналы для управления рисками в отношениях с РФ. Однако главными вопросами, которые поднимались на встрече, были именно ядерные риски.

"Директор Бернс ни о чем не договаривался и не обсуждал урегулирование конфликта в Украине", – подчеркнула Руд.

В сообщении говорится, что США уже несколько раз в течение последнего года отправляли Бернса на встречу с Нарышкиным, используя ветерана дипломатии. Ведь Бернс был послом США в России (2005 – 2008 годы).

Стало известно, что еще одной темой, которая обсуждалась на встрече, было освобождение двух граждан Америки, которые находятся в заключении в РФ. Речь идет, Бритни Гриннер и Пола Вилана.

"Как мы уже говорили, положили на стол важное предложение. Мы отреагировали на это предложение и предложили альтернативы. К сожалению, пока Российская Федерация не дала серьезного ответа на эти предложения", — сообщила Руд.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Турции встретились делегации США и России . 14 ноября стало известно, что в Анкаре проходит встреча главы ЦРУ Ульяма Бернса и директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина. На встрече будут обсуждаться важные вопросы, включая угрозу ядерной эскалации. Об этом сообщила журналистка CNN Наташи Бертран.