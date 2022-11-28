logo

BTC/USD

16191.58

ETH/USD

1170.45

LTC/USD

72.20

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Переговоры РФ и США в Турции: известно о чем говорил директор ЦРУ с Нарышкиным
commentss НОВОСТИ Все новости

Переговоры РФ и США в Турции: известно о чем говорил директор ЦРУ с Нарышкиным

Бернс ни о чем не договаривался и не обсуждал урегулирование конфликта в Украине, заявили в США

сегодня, 14:15
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

В Турции недавно прошла встреча директора ЦРУ Уильяма Бернса с его российским коллегой Сергеем Нарышкиным. Известно, что о войне в Украине не говорили, но обсудили управление ядерными рисками. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на CNN .

Переговоры РФ и США в Турции: известно о чем говорил директор ЦРУ с Нарышкиным

Уильям Бернс (фото из открытых источников)

Известно, что 14 ноября в Анкаре встретились директор ЦРУ и глава разведки России. Как сообщали журналисты, стороны обсуждали задержанных граждан США, ядерные риски.

При этом в США официально заявили, что директор ЦРУ "не ведет никаких переговоров". Как рассказала временно поверенная по делам посольства США в России Элизабет Руд, Америка имеет каналы для управления рисками в отношениях с РФ. Однако главными вопросами, которые поднимались на встрече, были именно ядерные риски.

"Директор Бернс ни о чем не договаривался и не обсуждал урегулирование конфликта в Украине", – подчеркнула Руд.

В сообщении говорится, что США уже несколько раз в течение последнего года отправляли Бернса на встречу с Нарышкиным, используя ветерана дипломатии. Ведь Бернс был послом США в России (2005 – 2008 годы).

Стало известно, что еще одной темой, которая обсуждалась на встрече, было освобождение двух граждан Америки, которые находятся в заключении в РФ. Речь идет, Бритни Гриннер и Пола Вилана.

"Как мы уже говорили, положили на стол важное предложение. Мы отреагировали на это предложение и предложили альтернативы. К сожалению, пока Российская Федерация не дала серьезного ответа на эти предложения", — сообщила Руд.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Турции встретились делегации США и России . 14 ноября стало известно, что в Анкаре проходит встреча главы ЦРУ Ульяма Бернса и директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина. На встрече будут обсуждаться важные вопросы, включая угрозу ядерной эскалации. Об этом сообщила журналистка CNN Наташи Бертран.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-11-28-22/index.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!