Переговоры США и России по Украине: как прошла встреча представителей Трампа и Путина

В Майами прошли переговоры между представителями Соединенных Штатов и России, посвященные поиску путей завершения войны в Украине. Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф охарактеризовал переговоры как "конструктивные и продуктивные".

Стив Виткофф. Фото из открытых источников

Делегация США, в состав которой входили Стив Виткофф, министр финансов Скотт Бессент, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и советник Белого дома Джош Грюнбаум, встретилась 31 января в Майами с представителем Путина Кириллом Дмитриевым. Виткофф в соцсети Х сделал заявление, что переговоры были "продуктивными и конструктивными", и направлены на "достижение мирного урегулирования конфликта в Украине".

"Эта встреча внушает нам надежду, что Россия работает над обеспечением мира в Украине и благодарна президенту США за его важную роль в поиске крепкого и длительного мира", — написал Виткофф.

Кирилл Дмитриев также подтвердил факт переговоров и назвал их конструктивными.

"Конструктивная встреча с американской делегацией мира. Плодотворные дискуссии также состоялись в рамках американо-российской экономической рабочей группы", – пишет представитель РФ.

Однако другие детали переговоров между США и РФ не раскрываются. Следующая встреча между представителями Украины и РФ запланирована на 1 февраля в Абу-Даби.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский сделал новое заявление о встрече с Путиным и назвал главный вопрос мирных переговоров.

Также "Комментарии" писали, что в России заявили, что против переговоров с Украиной. По словам главы Чечни Кадырова, Москва должна закончить войну покорением Украины.