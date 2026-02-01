Переговори США та Росії щодо України: як пройшла зустріч представників Трампа та Путіна

У Маямі відбулися переговори між представниками Сполучених Штатів і Росії, присвячені пошуку шляхів завершення війни в Україні. Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф охарактеризував переговори як "конструктивні та продуктивні".

Стів Віткофф. Фото з відкритих джерел

Делегація США, до складу якої входили Стів Віткофф, міністр фінансів Скотт Бессент, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер та радник Білого дому Джош Грюнбаум, зустрілася 31 січня в Маямі з представником Путіна Кирилом Дмитрієвим. Віткофф у соцмережі Х зробив заяву, що переговори були "продуктивні та конструктивні", та спрямовані на "досягнення мирного врегулювання конфлікту в Україні".

"Ця зустріч вселяє в нас надію, що Росія працює над забезпеченням миру в Україні і вдячна президенту США за його важливу роль у пошуку міцного і тривалого миру", – написав Віткофф.

Кирило Дмитрієв також підтвердив факт переговорів і назвав їх конструктивними.

"Конструктивна зустріч з американською делегацією миру. Плідні дискусії також відбулися в рамках американсько-російської економічної робочої групи", – пише представник РФ.

Однак інші деталі щодо переговорів між США та РФ не розкриваються. Наступно зустріч між представниками України та РФ запланована на 1 лютого в Абу-Дабі.

