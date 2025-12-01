logo

Переговоры во Флориде: США навязывают Украине новую границу

Axios пишет о том, что на переговорах во Флориде Украина и США сфокусировались на послевоенных границах

1 декабря 2025, 11:03
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Переговоры между украинской и американской делегациями, состоявшиеся 30 ноября во Флориде, практически полностью были посвящены вопросу будущей границы между Украиной и Россией в рамках потенциального мирного соглашения.  Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Axios со ссылкой на двух украинских чиновников.

Переговоры во Флориде: США навязывают Украине новую границу

Переговоры в США. Фото: из открытых источников

Источники СМИ отметили, без малого пять часов встречи в частном гольф-клубе Shell Bay, принадлежащем спецпосланнику США Стиву Уиткоффу, были "сложными" и "напряженными", но в то же время – продуктивными.

Американская сторона прибыла на переговоры с четким намерением достичь прогресса именно по территориальному вопросу, чтобы Уиткофф мог представить наработанную позицию правителю РФ Владимиру Путину во время своего визита в Москву.

После примерно часа полемики в расширенном составе количество участников переговоров сократилось до трех представителей с каждой стороны. И, как отмечают собеседники Axios, почти единственной темой стала линия фактического контроля: где именно будет проходить граница после завершения войны.

От США на переговорах присутствовали Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и зять Дональда Трампа, советник Джаред Кушнер. Украинскую сторону представляли секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ генерал Андрей Гнатов и заместитель главы ГУР Вадим Скибицкий.

После основной части Рустем Умеров и Стив Уиткофф провели отдельную встречу тет-а-тет. Впоследствии секретарь СНБО имел еще одну частную беседу с американским спецпосланником.

Практически сразу после завершения переговоров Умеров позвонил президенту Владимиру Зеленскому и проинформировал его о ходе и результатах разговора.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Турции высказались о возможной сделке Украины и РФ: на сколько лет может наступить мир.




Источник: https://www.axios.com/2025/12/01/ukraine-us-meeting-russia-border-peace-deal
