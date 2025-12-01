Переговоры во Флориде: США навязывают Украине новую границу

Переговоры между украинской и американской делегациями, состоявшиеся 30 ноября во Флориде, практически полностью были посвящены вопросу будущей границы между Украиной и Россией в рамках потенциального мирного соглашения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Axios со ссылкой на двух украинских чиновников.

Переговоры в США. Фото: из открытых источников

Источники СМИ отметили, без малого пять часов встречи в частном гольф-клубе Shell Bay, принадлежащем спецпосланнику США Стиву Уиткоффу, были "сложными" и "напряженными", но в то же время – продуктивными.

Американская сторона прибыла на переговоры с четким намерением достичь прогресса именно по территориальному вопросу, чтобы Уиткофф мог представить наработанную позицию правителю РФ Владимиру Путину во время своего визита в Москву.

После примерно часа полемики в расширенном составе количество участников переговоров сократилось до трех представителей с каждой стороны. И, как отмечают собеседники Axios, почти единственной темой стала линия фактического контроля: где именно будет проходить граница после завершения войны.

От США на переговорах присутствовали Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и зять Дональда Трампа, советник Джаред Кушнер. Украинскую сторону представляли секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ генерал Андрей Гнатов и заместитель главы ГУР Вадим Скибицкий.

После основной части Рустем Умеров и Стив Уиткофф провели отдельную встречу тет-а-тет. Впоследствии секретарь СНБО имел еще одну частную беседу с американским спецпосланником.

Практически сразу после завершения переговоров Умеров позвонил президенту Владимиру Зеленскому и проинформировал его о ходе и результатах разговора.

