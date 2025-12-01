Переговори у Флориді: США нав'язують Україні новий кордон

Переговори між українською та американською делегаціями, що відбулися 30 листопада у Флориді, практично повністю були присвячені питанню майбутнього кордону між Україною та Росією у рамках потенційної мирної угоди. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє Axios з посиланням на двох українських чиновників.

Переговори у США. Фото: з відкритих джерел

Джерела ЗМІ зазначили, що майже п'ять годин зустрічі в приватному гольф-клубі Shell Bay, що належить спецпосланцю США Стіву Уіткоффу, були "складними" і "напруженими", але в той же час – продуктивними.

Американська сторона прибула на переговори з чітким наміром досягти прогресу саме з територіального питання, щоб Віткофф міг представити напрацьовану позицію правителю РФ Володимиру Путіну під час свого візиту до Москви.

Після приблизно години полеміки у розширеному складі кількість учасників переговорів скоротилася до трьох представників з кожного боку. І, як зазначають співрозмовники Axios, майже єдиною темою стала лінія фактичного контролю: де саме проходитиме кордон після завершення війни.

Від США на переговорах були присутні Стів Віткофф, держсекретар Марко Рубіо та зять Дональда Трампа, радник Джаред Кушнер. Українську сторону представляли секретар РНБО Рустем Умеров, начальник Генштабу ЗСУ генерал Андрій Гнатов та заступник голови ГУР Вадим Скібіцький.

Після основної частини Рустем Умеров та Стів Віткофф провели окрему зустріч тет-а-тет. Згодом секретар РНБО мав ще одну приватну бесіду з американським спецпосланцем.

Практично відразу після завершення переговорів Умеров зателефонував президенту Володимиру Зеленському та поінформував його про хід та результати розмови.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Туреччині висловилися про можливу угоду України та РФ: на скільки років може настати світ.



