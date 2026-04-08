Перемирие может быстро закончиться: что теперь говорит Трамп об ударах по Ирану

Кравцев Сергей
США готовы вернуться к военным действиям против Ирана, если не смогут договориться о соглашении, которое устроит Вашингтон. Как сообщает портал "Комментарии", об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью Sky News.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
По его словам, США вернутся к военным действиям, если не смогут договориться с Ираном о мирном соглашении.
Читайте на портале "Комментарии" — Дональд Трамп выступил с первым заявлением после того, как раньше ночью он публично объявил о согласии на двухнедельное перемирие с Ираном. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующий пост американского лидера появился в соцсети Truth Social.
Прежде Трамп начал с того, что сегодня "важный день для мира во всем мире".
Глава Белого дома намекнул, что достаточно уже войн, и что в ближайшее время ожидается много хорошего, включая заработок денег. Также лидер США явно дал понять, что Вашингтон будет играть свою роль в Ормузском проливе.
Также издание "Комментарии" сообщало – Высший совет национальной безопасности Ирана заявил об "исторической победе" в войне против США и их союзников. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Высшего совета национальной безопасности Ирана в соцсетях.