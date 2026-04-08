logo_ukra

BTC/USD

71509

ETH/USD

2244.43

USD/UAH

43.49

EUR/UAH

50.27

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Перемир'я може швидко закінчитися: що тепер говорить Трамп про удари по Ірану
commentss НОВИНИ Всі новини

Перемир’я може швидко закінчитися: що тепер говорить Трамп про удари по Ірану

Дональд Трамп пригрозив відновити удари по Ірану і назвав умову

8 квітня 2026, 12:58
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

США готові повернутися до військових дій проти Ірану, якщо не зможуть домовитися про угоду, яка влаштує Вашингтон. Як інформує портал "Коментарі", про це президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю Sky News.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Ми одразу повернемося до цього дуже легко", — зазначив Дональд Трамп, маючи на увазі удари по Ірану.

За його словами, США повернуться до військових дій, якщо не зможуть домовитися з Іраном про мирну угоду.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Дональд Трамп виступив із першою заявою після того, як раніше вночі він публічно оголосив про згоду на двотижневе перемир'я з Іраном. Як інформує портал "Коментарі", відповідний пост американського лідера з’явився у соцмережі Truth Social.

Насамперед Трамп почав з того, що сьогодні "важливий день для миру в усьому світі". 

Глава Білого дому натякнув, що досить уже воєн, і що найближчим часом очікується багато чого хорошого, включно із заробітком грошей. Також лідер США явно дав зрозуміти, що Вашингтон відіграватиме свою роль в Ормузькій протоці. 

"Іран хоче цього, з них вистачить! Те ж саме стосується і всіх інших! Сполучені Штати Америки допоможуть із проблемою заторів в Ормузькій протоці. Буде багато позитивних дій! Будуть зароблені великі гроші. Іран зможе почати процес відновлення. Ми будемо завантажуватися всілякими припасами і просто "будемо поруч", щоб переконатися, що все пройде добре", — зазначив Дональд Трамп.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Вища рада національної безпеки Ірану заявила про "історичну перемогу" у війні проти США та їхніх союзників. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві Вищої ради національної безпеки Ірану у соцмережах.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини