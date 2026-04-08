Перемир’я може швидко закінчитися: що тепер говорить Трамп про удари по Ірану

Кравцев Сергей
США готові повернутися до військових дій проти Ірану, якщо не зможуть домовитися про угоду, яка влаштує Вашингтон. Як інформує портал "Коментарі", про це президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю Sky News.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
За його словами, США повернуться до військових дій, якщо не зможуть домовитися з Іраном про мирну угоду.
Дональд Трамп виступив із першою заявою після того, як раніше вночі він публічно оголосив про згоду на двотижневе перемир'я з Іраном. Відповідний пост американського лідера з'явився у соцмережі Truth Social.
Насамперед Трамп почав з того, що сьогодні "важливий день для миру в усьому світі".
Глава Білого дому натякнув, що досить уже воєн, і що найближчим часом очікується багато чого хорошого, включно із заробітком грошей. Також лідер США явно дав зрозуміти, що Вашингтон відіграватиме свою роль в Ормузькій протоці.
Вища рада національної безпеки Ірану заявила про "історичну перемогу" у війні проти США та їхніх союзників.