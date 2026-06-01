Перемир'я під ударом: на який крок Вашингтон все ж таки зважився проти Ірану

Напруженість між США та Іраном знову різко зросла після того, як американські військові завдали ударів по об'єктах на території Ісламської Республіки. Приводом для операції стало знищення іранськими силами американського безпілотника MQ-1, який, як стверджує Вашингтон, виконував завдання міжнародними водами.

США. Фото: із відкритих джерел

За інформацією Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM), ударів було завдано протягом вихідних по військових об'єктах у районі Горук та на острові Кешм. Цілями операції стали радіолокаційні станції, системи протиповітряної оборони та пункти управління безпілотними літальними апаратами.

Американська сторона заявляє, що дії мали виключно характер у відповідь. У ході операції було знищено декілька ключових військових об'єктів, включаючи наземну станцію керування дронами. Крім того, американські винищувачі ліквідували два безпілотники-камікадзе, які, за даними військових, становили безпосередню загрозу для судноплавства в регіоні.

Особливу увагу привертає той факт, що удари сталися попри діюче перемир'я. У Вашингтоні наголошують, що саме Іран першим порушив статус-кво, атакувавши американський безпілотник без законних підстав.

У CENTCOM назвали операцію "зваженою, обмеженою та цілеспрямованою", наголосивши, що її метою було запобігання подальшим загрозам американським силам та міжнародному судноплавству. При цьому у командуванні повідомили, що в результаті операції серед американських військовослужбовців немає втрат.

Експерти зазначають, що інцидент може стати новим етапом ескалації у Перській затоці. Незважаючи на спроби сторін уникнути прямого військового зіткнення, обмін ударами показує, наскільки тендітним залишається баланс сил у регіоні. Вашингтон вже попередив, що продовжуватиме захищати свої інтереси і союзників, якщо подібні дії з боку Тегерана повторяться.

