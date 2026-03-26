Перенаправление боеприпасов из Украины: Дональд Трамп подтвердил практику ротации военной помощи



















Президент США Дональд Трамп прокомментировал слухи в СМИ относительно вероятного перенаправления назначаемых для Украины военных ресурсов на нужды конфликтов на Ближнем Востоке. По словам политика, такая практика перемещения вооружений между разными регионами мира привычна для Соединенных Штатов.

Отвечая на вопрос репортера о том, действительно ли Вашингтон рассматривает возможность передачи части средств ПВО и снарядов другим союзникам вместо Киева, Трамп заявил: "Мы это делаем постоянно. У нас огромное количество боеприпасов. Они у нас размещены в других странах, например, в Германии и по всей Европе — у нас, знаете, они в больших количествах".

Политик объяснил, что Пентагон регулярно маневрирует запасами в зависимости от ситуации. Мы иногда берем с одного места и используем в другом. Мы помогаем Украине", – добавил он.

В то же время Трамп раз критиковал действующую администрацию за объемы поддержки, отметив, что "Байден раздал оружия на 350 миллиардов долларов — это слишком много". По его мнению, подход к обеспечению безопасности союзников должен быть более прагматичным, отметив, что в настоящее время вооружение фактически продается странам НАТО для дальнейшей помощи Украине.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп заявил, что представители иранского руководства якобы предлагали ему возглавить Иран как верховному лидеру. По словам Трампа, он отказался от этой идеи.

Дональд Трамп выступил на ежегодном благотворительном ужине Национального республиканского комитета Конгресса, где сделал несколько заявлений по поводу войны на Ближнем Востоке. По словам Трампа, после гибели иранского лидера Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля по Тегерану, в Иране якобы обсуждалась возможность предложить ему этот пост.