Трамп заявив, що Тегеран хотів зробити його верховним лідером Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що представники іранського керівництва нібито пропонували йому очолити Іран як верховному лідеру. За словами Трампа, він відмовився від цієї ідеї.

Дональд Трамп виступив на щорічній благодійній вечері Національного республіканського комітету Конгресу, де зробив кілька заяв щодо війни на Близькому Сході. За словами Трампа, після загибелі іранського лідера Алі Хаменеї внаслідок ударів США та Ізраїлю по Тегерану, в Ірані нібито обговорювали можливість запропонувати йому цю посаду.

"Ще ніколи не було керівника країни, який б хотів цієї посади менше, ніж бути главою Ірану. Ми чуємо їх дуже чітко. Вони кажуть: "Я цього не хочу. Ми хотіли б зробити вас наступним верховним лідером". Ні, дякую. Я цього не хочу", – сказав Трамп.

Водночас американський президент заявив, що, попри публічні заперечення, іранська влада нібито веде переговори з США щодо припинення війни. За його словами, представники Тегерана прагнуть досягти домовленостей, але бояться відкрито про це говорити через внутрішню політичну ситуацію.

"Вони ведуть переговори і сильно хочуть укласти угоду, але бояться сказати про це, бо вважають, що їх уб'ють їхні ж люди. Вони також бояться, що їх уб'ємо ми", – сказав Трамп.

Попри ці слова, офіційний Іран раніше заперечував факт переговорів з Вашингтоном. Водночас Білий дім наполягає, що дипломатичні контакти тривають, навіть якщо вони не визнаються публічно.

