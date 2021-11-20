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Перестрелка в барбершопе: в США полицейский расстрелял мужчину, который убил его парикмахера

В Балтиморе злоумышленник убил парикмахера и сам был убит полицейским, который в это время стригся

сегодня, 21:25
Автор:

Денис Подставной
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В Соединённых Штатах Америки произошла перестрелка в барбершопе. Об этом пишет издание The Baltimore Sun.

Перестрелка в барбершопе: в США полицейский расстрелял мужчину, который убил его парикмахера

Стрельба в США. Фото из открытых источников

В американском городе Балтимор, что в штате Мэриленд вооруженный мужчина зашел в барбершоп и открыл огонь по парикмахеру. Жертва нападавшего скончалась от полученных травм. 

Как оказалось, в этот момент в салоне стригся сотрудник правоохранительных органов. В статье указывается, что мужчина не был на дежурстве. 

Страж порядка среагировал на ситуацию и применил к преступнику огнестрельное оружие. Нападавший получил смертельные ранения. 

На место событий поспешили коллеги полицейского. Они установили, что злоумышленник являлся 38-летним местным жителем, который ранее уже был замечен в нескольких перестрелках. 

На данный момент начато расследование по данному факту. Правоохранители устанавливают мотивы нападения. 

Инцидент зафиксировали установленные в салоне камеры видеонаблюдения. Видео 18+

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что число пострадавших в результате взрыва на военной базе Комокс, что на канадском острове Ванкувер возросло. Потерпевшие получили медицинскую помощь. На данный момент все кроме одного военнослужащего, были выписаны из медицинского учреждения. Прибывшие на место событий сотрудники спасательной службы на протяжении всей ночи прочесывали здание, чтобы убедится, что там никого не осталось. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Польше трагически погиб гражданин Украины. На пересечении двух улиц фургон доставки, которым управлял украинец, столкнулся с трамваем. Транспортное средство получило серьезные механические повреждения, и прибывшим на место сотрудникам спасательной службы пришлось доставать пострадавшего с помощью спецсредств. 


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Источник: https://www.baltimoresun.com/news/crime/bs-md-ci-cr-baltimore-officer-shooting-odonnell-medford-20211113-3fnru2fwwfabzkfedz4sfae2yq-story.html
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