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Взрыв на военной базе в Канаде: число пострадавших сильно увеличилось (ФОТО)

Шестеро пострадавших в результате взрыва в казарме оказались гражданскими

сегодня, 17:45
Автор:

Денис Подставной
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В Канаде увеличилось число потерпевших в результате взрыва на военной базе. Об этом пишет издание  CTV News. 

Взрыв на военной базе в Канаде: число пострадавших сильно увеличилось (ФОТО)

"Cкорая". Фото: Pixabay

Как стало известно, число пострадавших в результате взрыва на военной базе Комокс, что на канадском острове Ванкувер возросло до 22. Во время инцидента в здании казармы, в котором на тот момент проводился ремонт, пострадали не только военнослужащие, но и гражданские лица. 

В Министерстве национальной обороны Канады рассказали, что из 22 пострадавших — 16 человек являются военными и 6 — гражданскими. Сообщается, что потерпевшие получили медицинскую помощь. На данный момент все кроме одного военнослужащего, были выписаны из медицинского учреждения. 

Как пишет СМИ, хотя в здании и проводились ремонтные работы, оно продолжало использоваться под жилые помещения.  Там проживало более полусотни человек. 

Прибывшие на место событий сотрудники спасательной службы на протяжении всей ночи прочесывали здание, чтобы убедится, что там никого не осталось. 

По данному факту начато расследования, которое установит причину происшествия. 

Взрыв на военной базе в Канаде: число пострадавших сильно увеличилось (ФОТО) - фото 2

Фото: cbc.ca

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в США произошла авиакатастрофа на военной базеНа взлетно-посадочной полосе авиабазы ВВС США произошла авария с участием двух учебно-тренировочных реактивных самолетов. В результате происшествия один пилот получил смертельные ранения. Двое мужчин получили травмы различной степени тяжести.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что аргентинские правоохранители застрелили молодого футболиста, который ехал в машине. По словам полицейских, транспортное средство погибшего протаранило служебный автомобиль.


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Источник: https://vancouverisland.ctvnews.ca/injury-count-rises-to-22-after-explosion-at-b-c-military-base-1.5673739
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