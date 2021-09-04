В Афганистане в результате "праздничной" стрельбы в воздух погибли люди

В Афганистане во время беспорядочной стрельбы погибли люди. Об этом сообщает издание Европейская Правда.

Талибы. Фото из открытых источников.

Как стало известно, инцидент произошел в ночь на 4 сентября в столице Афганистана. Талибы праздновавшие "победу" над неподконтрольной провинцией Панджшер вели беспорядочный огонь из огнестрельного оружия. Панджшер была последней провинцией оказывавшей сопротивление. Отмечается, что лидеры сопротивления талибам отрицают факт падения провинции. В результате инцидента погибли по меньшей мере 17 человек.

По данным информагенства Shamshad в результате "стрельбы в воздух" в Кабуле погибли 17 человек и еще 41 получили ранения различной степени тяжести.

Так же, как минимум 14 человек были ранены в результате стрельбы во время празднований в провинции Нангархар, которая находится к востоку от Кабула. Об этом сообщила пресс-секретарь районной больницы в столице провинции Джелалабад.

Представитель талибов Забихулла Муджахид на своей официальной странице в социальной сети Twitter призвал боевиков прекратить стрельбу поскольку это может нанести вред местным жителям.



Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что боевики вооруженной группировки "Талибан" летают Афганистаном на вертолетах Соединённых Штатов Америки. В частности, над Кандагаром летают UH-60 Black Hawk. В Сети появляются видео с места событий. На одном из них можно увидеть, как к боевому ястребу на металлической веревке подвешено человека. Подробно об этом читайте в нашем материале.

оевики "Аль-Каиды" присоединились к "Талибану" в боях за провинцию Панджшер в Афганистане.

Бойцы афганского сопротивления удерживают долину, которую трудно захватить из-за ее естественного расположения. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что по данным СМИ б

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!