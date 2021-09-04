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В Афганистане в результате "праздничной" стрельбы в воздух погибли люди

Талибы праздновали "победу" над провинцией Панджшер

сегодня, 16:45
Автор:

Денис Подставной

В Афганистане во время беспорядочной стрельбы погибли люди. Об этом сообщает издание Европейская Правда. 

В Афганистане в результате "праздничной" стрельбы в воздух погибли люди

Талибы. Фото из открытых источников.

Как стало известно, инцидент произошел в ночь на 4 сентября в столице Афганистана. Талибы праздновавшие "победу" над неподконтрольной провинцией Панджшер вели беспорядочный огонь из огнестрельного оружия. Панджшер была последней провинцией оказывавшей сопротивление. Отмечается, что лидеры сопротивления талибам отрицают факт падения провинции. В результате инцидента погибли по меньшей мере 17 человек.

По данным информагенства Shamshad в результате "стрельбы в воздух" в Кабуле погибли 17 человек и еще 41 получили ранения различной степени тяжести. 

Так же, как минимум 14 человек были ранены в результате стрельбы во время празднований в провинции Нангархар, которая находится к востоку от Кабула. Об этом сообщила пресс-секретарь районной больницы в столице провинции Джелалабад.

Представитель талибов Забихулла Муджахид на своей официальной странице в социальной сети Twitter призвал боевиков прекратить стрельбу поскольку это может нанести вред местным жителям.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что боевики вооруженной группировки "Талибан" летают Афганистаном на вертолетах Соединённых Штатов Америки. В частности, над Кандагаром летают UH-60 Black Hawk. В Сети появляются видео с места событий. На одном из них можно увидеть, как к боевому ястребу на металлической веревке подвешено человека. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что по данным СМИ боевики "Аль-Каиды" присоединились к "Талибану" в боях за провинцию Панджшер в Афганистане. Бойцы афганского сопротивления удерживают долину, которую трудно захватить из-за ее естественного расположения. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/09/4/7306066/
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