Эксмодель и финалистка конкурса красоты "Мисс Швейцария" Беатрис Кеул выдвинула серьезные обвинения против действующего президента США Дональда Трампа. История тридцатилетней давности получила огласку после публикации в авторитетном британском издании The Telegraph.

Дональд Трамп и Беатрис Кеул. Фото из открытых источников

По словам женщины, инцидент произошел в 1993 году в нью-йоркской гостинице Plaza, когда ей было 24 года. Примечательно, что в своих предварительных заявлениях Кеул публично жаловалась только на непристойное поведение и сексуальные притязания со стороны миллиардера. Однако теперь ее официальные свидетельства претерпели существенные изменения.

"Он схватил меня сзади, — утверждает пострадавшая в своих новых показаниях, которые цитируются в отчете представителей Демократической партии в Палате представителей США, — и жестоко изнасиловал".

Обновленные показания эксмодели стали частью официального расследования американских законодателей. В то же время, официальный Вашингтон оперативно отреагировал на появление этих материалов в прессе. В Белом доме категорически отрицают всякую правдивость озвученных фактов.

"Этот так называемый отчет, — подчеркнул официальный спикер администрации Трампа, комментируя публикацию материалов накануне важной внутриполитической гонки в Штатах, — не что иное, как отчаянная попытка обезумевших демократов отвлечь внимание американцев".

В Трампе убеждены, что внезапное появление новых деталей в давнем деле является исключительно попыткой политического давления на республиканцев и дискредитацией лидера США.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что демократы в юридическом комитете Палаты представителей США требовали назначить специального прокурора для расследования возможных связей президента Дональда Трампа с Джеффри Эпштейном, осужденным за сексуальные преступления. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на отчет, обнародованный 26 октября.