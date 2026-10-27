logo_ukra

BTC/USD

80260

ETH/USD

2331.59

USD/UAH

45.6

EUR/UAH

50.85

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Чи переживе це Трамп: у США спалахнув новий секс-скандал
commentss НОВИНИ Всі новини

Чи переживе це Трамп: у США спалахнув новий секс-скандал

«Політично вмотивовані закиди»: у Білому домі відреагували на резонансну публікацію The Telegraph

27 жовтня 2026, 16:36
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Ексмодель та фіналістка конкурсу краси "Міс Швейцарія" Беатріс Кеул висунула серйозні звинувачення проти чинного президента США Дональда Трампа. Історія тридцятирічної давнини набула розголосу після публікації в авторитетному британському виданні The Telegraph.

Чи переживе це Трамп: у США спалахнув новий секс-скандал

Дональд Трамп і Беатріс Кеул. Фото з відкритих джерел

За словами жінки, інцидент відбувся у 1993 році в нью-йоркському готелі Plaza, коли їй було 24 роки. Примітно, що у своїх попередніх заявах Кеул публічно скаржилася лише на непристойну поведінку та сексуальні домагання з боку мільярдера. Однак тепер її офіційні свідчення зазнали суттєвих змін.

"Він схопив мене ззаду, — стверджує постраждала у своїх нових свідченнях, які цитуються у звіті представників Демократичної партії в Палаті представників США, — і жорстоко зґвалтував".

Оновлені свідчення ексмоделі стали частиною офіційного розслідування американських законодавців. Водночас офіційний Вашингтон оперативно відреагував на появу цих матеріалів у пресі. У Білому домі категорично заперечують будь-яку правдивість озвучених фактів.

"Цей так званий звіт, — наголосив офіційний речник адміністрації Трампа, коментуючи публікацію матеріалів напередодні важливих внутрішньополітичних перегонів у Штатах, — є нічим іншим, як відчайдушною спробою збожеволілих демократів відвернути увагу американців".

У Трампа переконані, що раптова поява нових деталей у давній справі є виключно спробою політичного тиску на республіканців та дискредитацією лідера США.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що демократи в юридичному комітеті Палати представників США вимагали призначити спеціального прокурора для розслідування можливих зв'язків президента Дональда Трампа з Джеффрі Епштейном, засудженим за сексуальні злочини. Про це повідомляє The Hill із посиланням на звіт, оприлюднений 26 жовтня.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини