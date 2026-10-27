Чи переживе це Трамп: у США спалахнув новий секс-скандал

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Ексмодель та фіналістка конкурсу краси "Міс Швейцарія" Беатріс Кеул висунула серйозні звинувачення проти чинного президента США Дональда Трампа. Історія тридцятирічної давнини набула розголосу після публікації в авторитетному британському виданні The Telegraph.
Дональд Трамп і Беатріс Кеул. Фото з відкритих джерел
За словами жінки, інцидент відбувся у 1993 році в нью-йоркському готелі Plaza, коли їй було 24 роки. Примітно, що у своїх попередніх заявах Кеул публічно скаржилася лише на непристойну поведінку та сексуальні домагання з боку мільярдера. Однак тепер її офіційні свідчення зазнали суттєвих змін.
Оновлені свідчення ексмоделі стали частиною офіційного розслідування американських законодавців. Водночас офіційний Вашингтон оперативно відреагував на появу цих матеріалів у пресі. У Білому домі категорично заперечують будь-яку правдивість озвучених фактів.
У Трампа переконані, що раптова поява нових деталей у давній справі є виключно спробою політичного тиску на республіканців та дискредитацією лідера США.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що демократи в юридичному комітеті Палати представників США вимагали призначити спеціального прокурора для розслідування можливих зв'язків президента Дональда Трампа з Джеффрі Епштейном, засудженим за сексуальні злочини. Про це повідомляє The Hill із посиланням на звіт, оприлюднений 26 жовтня.