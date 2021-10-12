Первая официальная встреча США и Талибана: о чем говорили дипломаты

Спикеры Государственного департамента США информировали о подробностях встречи высших должностных лиц страны с послами Исламского Эмирата Афганистан 9-10 октября 2021 г.

Здание Государственного департамента США - фото Википедии

Первые официальные переговоры между правительствами двух стран состоялись в городе Доха (Катар). Представители США характеризуют общение как откровенное и профессиональное и отмечают, что талибов будут оценивать не по словам, а по действиям.

Госдеп сосредоточился на вопросе безопасности. Граждане США, другие иностранцы и афганские партнеры должны быть обеспечены возможностью безопасно покинуть пределы Афганистана. Следующий актуальный вопрос: доступ афганских девушек и женщин ко всем аспектам деятельности общества.

Сухаил Шахин, посол Афганистана в ООН, доволен встречей. Исламский эмират считает тщательное выполнение Дохинского договора лучшим решением проблем, так как анонсируется гуманитарная помощь США, а вопросы политические будут рассматриваться отдельно.

Забихулла Моджахед, пресс-секретарь "Талибана", сказал журналистам, что дискуссия с американцами была достаточно активная. Гуманитарные вопросы еще не решены до конца и сотрудничество продолжится.

Представитель Государственного департамента, общаясь с прессой, акцентировал, что встреча — не признак политического признания. Это продолжение защиты прагматических интересов США в жизненно важных национальных вопросах. Легитимность талибы должны доказать своими действиями.

С конца августа, когда "Талибан" завладел Афганистаном, в стране ощущаются проблемы в области здравоохранения и в поставках продовольствия, регулярно появляется информация об убийствах шиитов, ограничении прав женщин, наказаниях без суда на улицах городов.

О новом противостояние США и России в вопросах "Талибана" издание "Комментарии" писало ранее.





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