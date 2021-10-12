Первая официальная встреча США и Талибана: о чем говорили дипломаты

BTC/USD
57202.92
ETH/USD
3439.89
LTC/USD
170.55
USD/UAH
26.55
EUR/UAH
30.70
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Елена Бурдейная
Спикеры Государственного департамента США информировали о подробностях встречи высших должностных лиц страны с послами Исламского Эмирата Афганистан 9-10 октября 2021 г.
Здание Государственного департамента США - фото Википедии
Первые официальные переговоры между правительствами двух стран состоялись в городе Доха (Катар). Представители США характеризуют общение как откровенное и профессиональное и отмечают, что талибов будут оценивать не по словам, а по действиям.
Госдеп сосредоточился на вопросе безопасности. Граждане США, другие иностранцы и афганские партнеры должны быть обеспечены возможностью безопасно покинуть пределы Афганистана. Следующий актуальный вопрос: доступ афганских девушек и женщин ко всем аспектам деятельности общества.
Сухаил Шахин, посол Афганистана в ООН, доволен встречей. Исламский эмират считает тщательное выполнение Дохинского договора лучшим решением проблем, так как анонсируется гуманитарная помощь США, а вопросы политические будут рассматриваться отдельно.
Забихулла Моджахед, пресс-секретарь "Талибана", сказал журналистам, что дискуссия с американцами была достаточно активная. Гуманитарные вопросы еще не решены до конца и сотрудничество продолжится.
Представитель Государственного департамента, общаясь с прессой, акцентировал, что встреча — не признак политического признания. Это продолжение защиты прагматических интересов США в жизненно важных национальных вопросах. Легитимность талибы должны доказать своими действиями.
С конца августа, когда "Талибан" завладел Афганистаном, в стране ощущаются проблемы в области здравоохранения и в поставках продовольствия, регулярно появляется информация об убийствах шиитов, ограничении прав женщин, наказаниях без суда на улицах городов.
О новом противостояние США и России в вопросах "Талибана" издание "Комментарии" писало ранее.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости