Первое интервью Гаррис в качестве кандидата в президенты США: что заявила об Украине

Камала Гаррис дала первое интервью в качестве кандидата в президенты США. Она очертила планы на возможную будущую каденцию, коснувшись внутренней и внешней политики Соединенных Штатов, но ничего не сказала об Украине. Как передает портал "Комментарии", текстовую версию беседы с журналистами опубликовал "CNN".

Камала Гаррис. Фото: из открытых источников

В случае победы на выборах Гаррис отметила, что ее приоритетом на посту главы Белого дома будет поддержка среднего класса. Она планирует сосредоточиться на налоговых льготах и жилищных инициативах, что соответствует ее предвыборным обещаниям. Гаррис подчеркнула, что американцы стремятся к новым перспективам, полным надежды и оптимизма, и она поддерживает политику действующего президента США Джо Байдена в важных для избирателей вопросах.

Гаррис также заявила о намерении включить в свой Кабинет представителя республиканцев, подчеркнув важность разнообразия мнений при принятии решений. Она отметила, что для американцев было бы полезно, если бы в ее правительстве был представитель другой партии, хотя конкретной кандидатуры пока нет.

На упреки оппонента, кандидата в президенты от республиканцев по поводу ее расовой принадлежности Гаррис коротко ответила: "То же самое старое шоу. Следующий вопрос, пожалуйста".

Относительно внешней политики Гаррис акцентировала на поддержке Израиля, заявив, что продолжит оказывать ему оборонную помощь. Она отметила необходимость прекращения боевых действий и достижения соглашения по освобождению заложников, оставаясь приверженной поиску решения палестино-израильского конфликта. Об Украине и ее дальнейшей поддержке она не сказала ничего.

Читайте также на портале "Комментарии" - Камала Гаррис сохранила лидерство, которое она сумела занять ранее, стартовав в президентской гонке. На сегодняшний день вице-президент лидирует или идет вровень с республиканцем Дональдом Трампом в каждом из семи штатов, которые, скорее всего, определят исход выборов в США. Об этом сообщает "Bloomberg.



