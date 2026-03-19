Первые на прицеле Рубио и Хегсет: где в США замечены неизвестные дроны

Над американской военной базой Форт-Макнейр в Вашингтоне зафиксировали появление неопознанных беспилотников. Как сообщает The Washington Post, власти США до сих пор не установили, кто стоит за их запуском.

Инцидент произошёл на фоне резкого усиления мер безопасности: США объявили глобальный уровень тревоги для своих дипломатических миссий, а внутри страны ряд военных объектов переведён в повышенную готовность. В частности, объединённая база Макгуайр-Дикс-Лейкхерст и авиабаза Макдилл перешли на уровень "Чарли", что означает наличие разведданных о возможной атаке.

По информации издания, в Вашингтоне опасаются, что потенциальный ответ Ирана может затронуть американских чиновников. На этом фоне руководство даже рассматривало вариант срочной эвакуации высокопоставленных лиц с базы, однако решение пока не принято.

Форт-Макнейр является стратегически важным объектом: здесь расположен Национальный университет обороны и работают высокопоставленные представители Пентагона. В последние месяцы сюда также начали переезжать чиновники администрации Дональд Трамп, объясняя это соображениями безопасности.

При этом база находится в непосредственной близости от Капитолия и Белого дома, но не обладает столь же мощным периметром защиты. Появление дронов в таком месте усиливает тревогу в американском руководстве и поднимает вопросы о реальной уязвимости ключевых объектов столицы.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп отказался возобновлять переговоры с Ираном, несмотря на попытки Тегерана наладить контакт с Вашингтоном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновников Белого дома.



