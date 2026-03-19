Перші на прицілі Рубіо та Хегсет: де в США помічені невідомі дрони

Над американською військовою базою Форт-Макнейр у Вашингтоні зафіксували появу невідомих безпілотників. Як повідомляє The Washington Post, влада США досі не встановила, хто стоїть за їх запуском.

Інцидент стався на тлі різкого посилення заходів безпеки: США оголосили глобальний рівень тривоги для своїх дипломатичних місій, а всередині країни низка військових об'єктів переведена у підвищену готовність. Зокрема, об'єднана база Макгуайр-Дікс-Лейкхерст та авіабаза МакДілл перейшли на рівень "Чарлі", що означає наявність розвідданих про можливу атаку.

За інформацією видання, у Вашингтоні побоюються, що потенційна відповідь Ірану може торкнутися американських чиновників. На цьому тлі керівництво навіть розглядало варіант термінової евакуації високопосадовців з бази, проте рішення поки що не прийнято.

Форт-Макнейр є стратегічно важливим об'єктом: тут розташований Національний університет оборони та працюють високопоставлені представники Пентагону. Останніми місяцями сюди також почали переїжджати чиновники адміністрації Дональд Трамп, пояснюючи це безпековими міркуваннями.

При цьому база знаходиться в безпосередній близькості від Капітолію і Білого дому, але не має настільки ж потужний периметр захисту. Поява дронів у такому місці посилює тривогу в американському керівництві та порушує питання про реальну вразливість ключових об'єктів столиці.

